江西省委书记:要给这个市委领导班子“打一板子”

原标题：省委书记说，要给这个市委领导班子“打一板子”

近日，江西省新余市委常委会巡视整改专题民主生活会召开。江西省委第二巡视组组长黄赛荣对专题民主生活会进行点评。新余市委书记蒋斌主持会议并作总结讲话，其他市领导都参加会议。

据《中国纪检监察报》16日报道，蒋斌把自己摆进去，把职责摆进去，认真查找在政治站位、政治意识、政治立场、政治担当等方面存在的突出问题。

“先后召开的两次党建工作领导小组会我都没有出席，全委托市委副书记主持召开，扪心自问，自己第一责任人的意识在哪里？市委的主体责任在哪里？‘抓党建是最大的政绩’理念体现在哪里？巡视反馈的这些问题对我来说如同当头一棒……”蒋斌说。

蒋斌（资料图）

“狠抓决策落实是我的重要职责，在这方面我做得还有差距。比如，有的工作连续发了几个文件，但没有组织有关职能部门跟踪问效，导致工作浮在面上，问题未能解决。”新余市委常委、秘书长李新华在对照检查中说，“文山会海本质上是自己政治责任缺失，存在热衷于做表面文章的思想，缺乏直面矛盾、解决困难的勇气和决心。”

根据江西省委统一部署，今年3月8日至5月7日，江西省委第二巡视组对新余市委开展了为期两个月的常规巡视。巡视发现新余市在党的领导、党的建设、全面从严治党等方面存在六大类91个问题。

5月24日，江西省委书记、省长刘奇在专题听取本轮巡视情况汇报时表示，要给新余市委领导班子“打一板子”，让大家有所触动，并要求从讲政治的高度认识和对待巡视反馈的问题。

今年6月1日，江西省委常委、省纪委书记、省监委主任、省委巡视工作领导小组组长孙新阳带队向该新余反馈巡视情况，就抓好巡视整改工作提出明确要求。江西省委第二巡视组组长黄赛荣代表巡视组分别向蒋斌和市委领导班子反馈巡视情况。

孙新阳强调，要提高政治站位，增强政治自觉。新余市委领导班子和全体党员领导干部要高度重视这次巡视反馈新余市的问题，切实警觉起来，提高认识，端正态度，以实实在在的整改行动和效果体现出市委的政治意识和政治能力。对巡视反馈的问题，新余市委要做到不回避、不遮丑、不护短。

江西省委第二巡视组组长黄赛荣指出了新余市委的六大问题：

一是坚持和加强党的全面领导的政治责任压得不够实，政治站位不够高，规矩意识不够强，对有的基层存在的乱象态度不鲜明、迁就容忍；

二是贯彻落实习近平总书记对江西工作重要要求破解发展难题上改革创新不够，推动全市经济稳健发展的新动力不够，统筹推进三大攻坚战的能力不够强，落实中央和省委决策部署有差距；

三是履行党建工作责任制有差距，基层党建抓得不牢，党组织有虚化、弱化、边缘化现象，村级组织建设存在薄弱环节，党内政治生活不严肃，选人用人工作不够规范；

四是贯彻落实中央八项规定精神不到位，存在违规发放奖金、补贴现象，作风建设还有差距，“怕、慢、假、庸、散”等作风顽疾较为突出；

五是肃清苏荣案余毒不够彻底，落实苏荣案召开专题民主生活会的要求不到位，政绩观存在偏差，“三重一大”制度执行不严；

六是全面从严治党不够严实，对市直单位和干部日常监督管理不严格，管党治党责任层层递减，招投标领域和国有资产监管不严格，巡视整改不严不实。

蒋斌在现场表态时指出，要始终坚持问题导向，全面从严从实抓整改。抓好省委巡视反馈问题整改是一项重要政治任务，市委将坚决贯彻整改要求，坚持问题导向，强化整改督查，确保整改质量与措施落实，确保彻底整改到位。要立说立行，坚决整改。要紧盯反馈问题，做到每项整改落实落细。要强化督办问责，确保整改实效。

《中国纪检监察报》报道显示，对巡视组指出的具体问题，新余市委即知即改、立行立改。比如，对巡视组暗访发现在全市农村工作暨城乡环境综合治理整治工作动员会上有58人玩手机、睡觉的问题，该市及时下发《关于违反会风会纪问题的通报》，要求渝水区等4个单位党组织向市委作出深刻检查，并对有关人员进行问责；对有的市直单位长时间不召开支委会的问题，市委决定从5月起，把市直单位落实“三会一课”情况纳入基层党建督导内容，对不按要求落实的，根据《市直机关基层党建工作问责办法》进行追责。

责任编辑：余鹏飞