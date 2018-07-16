80后连长破格提拔为营长 曾参加抗洪救灾致腰伤

原标题：破格提拔的“80后”

最近，一名“80后”连长，破格提拔为营长。他就是东部战区第72集团军某旅四营新任营长张雷。

据公开资料，张雷原任第72集团军某旅一营“海上练兵模范连”连长，今年6月，他破格提拔为该旅四营营长。

张雷（资料图）

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，刚到部队时，毕业于解放军理工大学的张雷，还曾因专业不对口“感到失落”。

“后来我认识到这是‘塞翁失马’”，他在干部任命大会上自述，“大学毕业后，我被分到现在所在部队，先后担任排长、副连长、作训参谋、指导员、连长。”

他回忆：任排长时，组织推荐我参加集团军预任参谋集训；任参谋时，参加参谋骨干集训并代表集团军参加参谋尖子比武。

据公开资料，入伍13年来，张雷获得了多项殊荣。

任排长时，他经组织推荐参加了集团军预任参谋集训，获得总评第一名；任参谋时，参加参谋骨干集训，并代表集团军参加参谋尖子比武；任指导员时，参加新任党支委书记集训获评“优秀学员”，并被评为原南京军区“优秀党支部书记”。

担任连长4年来，张雷荣立三等功两次，所在连队有3名战士破格提干，14人荣立三等功。

他带队参加建制连比武考核，取得8个单项第一、综合第一；他个人在年终干部比武考核中取得体能、军事技能等多个第一、综合第一。该连队年年被评为“军事训练一级单位”，多次在比武考核中取得第一。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，带队训练时，张雷曾受伤骨折。

2015年荣誉连队比武前十天，张雷进行木马训练时，不慎从木马上摔下，小臂严重变形，诊断为大臂撕裂性骨折。

据东部战区报道，得知诊断结果后，“他在医院猛抽自己耳光骂自己没用。归队的车子刚到连队，他扑通一声，跪在连队门口，愧疚的看着荣誉牌匾，失声痛哭。”

2017年6月，浙江兰溪因连日强降雨而发生洪水。张雷所在连队担当主力队，他带着官兵在深水中奋战到午夜两三点，导致腰部受伤。

据公开资料，张雷原所在的“海上练兵模范连”，是一支英雄连队，诞生于1938年，曾参加沙河战斗、道头反击战、济南战役、淮海战役、上海战役等大小战役战斗130余次，歼敌万余人。

该连队诞生了诸多英模：一人打退敌人10余次进攻的“战斗模范”王子汉，胳膊断成13块碎骨依然再冲锋的“铁人硬汉”翟玉柱等7名战斗模范，及“抢救模范”董后德、“炸铁甲列车英雄”胡良民等15名一等功臣。

1947年3月胶东保卫战中，该连队负责守住山头、阻敌前进，战士王子汉在班长负伤的情况下端起机枪朝敌扫射，击退敌人，战后他所在的班被授为“王子汉班”荣誉称号。

此外“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，今年6月除了张雷，还有一名连长被破格提拔为营长。

6月27日，第77集团军某合成旅举行干部任命大会，山步四营二连原连长简春被任命为山步一营营长。

简春（资料图）

与张雷类似，简春在担任连长期间，荣立个人二等功两次，所在连队获得多项荣誉。

军改后，简春所在连队在半年内三次参加上级抽考，次次名列前茅，连队10余人立功受奖，2人荣立二等功。在比武中，他还带队与特种兵同台竞技，获得第二名的好成绩，年底单位建制连比武排名第一，连队被评为“践行强军目标先进单位”。

同样，简春所在连队也是一支英雄连队。该连队曾被授予“猛虎红八连”和“卫国模范连”荣誉称号，诞生于黄麻起义，历经抗日战争、解放战争和进军西藏等大小百次战役。

责任编辑：余鹏飞