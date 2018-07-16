上海吴淞口沉船事故后续：已发现五具遇难者遗体

原标题：上海吴淞口沉船事故搜救后续：已发现五具遇难者遗体
记者从海事部门了解到，上海吴淞口沉船事故搜救行动今天（16日）午后又组织了新一轮潜水员探摸作业，在下层船舱内发现三具失踪船员遗体。另外在外围水域，搜救船只发现两具失踪船员遗体。截至今天下午17点，已发现五具失踪船员遗体。现遗体已移交公安部门，随后将开展家属登记辨认工作。目前，现场搜救正持续进行中。（央视记者 俞翔）
点击进入专题：上海吴淞口附近水域一船只沉没 10人失踪
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