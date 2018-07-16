特普会前 纽约时报编辑发文痛斥特朗普是“国贼”

原标题：特普会前，纽约时报文章痛斥特朗普是“国贼”

就在美国总统特朗普即将于俄罗斯总统普京在芬兰的赫尔辛基会面之际，美国知名媒体《纽约时报》却刊登了该报一名资深编辑撰写的文章，痛斥特朗普是“国贼”…。。

“特朗普，叛国的叛徒”——这是《纽约时报》在其最新一篇评论美国总统特朗普的文章中所打出的标题。

而撰写此文的《纽约时报》资深编辑查尔斯·M·布娄给出的理由则是，身为美国总统的特朗普，并未在美国遭受一系列来自俄罗斯的攻击时捍卫自己的国家。

布娄斥责说，美国的情报部门早已有大量充足的证据证明俄罗斯干涉了2016年的美国大选；可特朗普却在不断地淡化这些揭露俄罗斯“罪行”的证据和调查，不仅反过来说这些调查都是“欲加之罪”，还要和俄罗斯这个美国敌人见面、搞好关系，甚至还说俄罗斯总统普京是个好人……。

布娄还举例说，就在特朗普刚刚结束的英国之旅中，他就在和英国首相特蕾莎·梅的记者会上公开宣称：“我想如果我花一些时间与普京在一起，我们会有很好的关系。但我觉得美国目前那些针对俄罗斯的无端调查会损害我们国家与俄罗斯的关系。我希望我们可以与俄罗斯有很好的关系。”

于是，这位已供职于《纽约时报》24年的资深编辑情绪激动地写到：“特朗普本该调用美国全部的资源去惩罚俄罗斯对美国的攻击，并防止这样的事情再发生，可他根本没有。”

“这真是一个前所未有的、令人难以置信的时刻啊：美国竟然被自己的总统背叛了。面对美国遭到的攻击，总统居然拒绝保护美国”，布娄感叹说。

最后，布娄总结说：“简言之，特朗普是一个叛徒，而且很可能是个叛国者”。

责任编辑：张义凌