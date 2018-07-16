人民日报：以科学思想引领改革开放

原标题：学习把握中国特色社会主义政治经济学最新成果 以科学思想引领改革开放（学苑论衡）

我国改革开放40年取得的巨大成就，离不开中国特色社会主义政治经济学的科学引领。党的十九大报告指出：经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代；我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。中国特色社会主义进入了新时代，我国经济发展也进入了新时代，基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。适应新时代的基本特征，紧扣我国社会主要矛盾变化，通过改革开放进一步解放和发展社会生产力，就要大力推动经济高质量发展，更好满足人民日益增长的美好生活需要。这迫切需要中国特色社会主义政治经济学加快创新发展步伐，为新时代更好推进改革发展提供理论指引。习近平新时代中国特色社会主义经济思想是党的十八大以来推动我国经济发展实践的理论结晶，是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，是中国特色社会主义政治经济学的最新成果，为在新时代继续深化改革扩大开放、实现经济高质量发展提供了科学的思想引领。

坚持党对经济工作的集中统一领导。改革开放是一场深刻革命，必须坚持正确方向。充分发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用，坚持党对经济工作的集中统一领导，是改革开放沿着正确方向顺利前行的根本保证。坚持党对经济工作的集中统一领导，就是要履行党领导经济工作的职能，议大事、抓大事，做好经济领域重大工作的顶层设计、总体布局、统筹协调、整体推进、督促落实；增强“四个意识”，落实主体责任，确保令行禁止，坚决反对经济工作中的分散主义、自由主义、本位主义、山头主义、地方保护主义。

坚持以人民为中心的发展思想。40年来，我国改革开放顺应了中国人民要发展、要创新、要美好生活的历史要求，充分调动了人民的积极性、主动性、创造性。习近平新时代中国特色社会主义经济思想总结改革开放经验，坚持马克思主义政治经济学根本立场，反映社会主义本质，提出并丰富发展以人民为中心的发展思想，为在新时代继续深化改革扩大开放指明了正确的根本立场和价值取向。在改革开放中坚持以人民为中心的发展思想，就要把改善人民生活、增进人民福祉作为改革开放的出发点和落脚点，在人民中寻找改革开放动力、依靠人民推动改革开放、使改革开放成果更好造福人民。

使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用。在社会主义条件下发展市场经济，是我们党的一个伟大创举，是中国特色社会主义政治经济学的一个重大理论贡献。我国经济发展获得巨大成功的一个关键因素，就是既发挥了市场经济的长处，又发挥了社会主义制度的优势。习近平新时代中国特色社会主义经济思想坚持辩证法、两点论，坚持在社会主义基本制度与市场经济更好结合上下功夫，提出使市场在资源配置中起决定性作用、更好发挥政府作用，从而破解了政府与市场关系这道经济学的世界性难题。这也为新时代继续完善社会主义市场经济体制指明了方向。

把推进供给侧结构性改革作为经济工作的主线。当前制约我国经济发展的因素，有周期性、总量性的，但主要是结构性的。结构性问题，供给和需求两侧都有，但矛盾的主要方面在供给侧，需要用改革的办法推进结构调整，减少无效和低端供给，扩大有效和中高端供给，提高供给体系质量和效率，使供给体系更好适应需求结构变化，从低水平供需平衡向高水平供需平衡跃升，不断提高发展质量和效益。习近平新时代中国特色社会主义经济思想创造性地提出供给侧结构性改革的思想，深入分析供给侧结构性改革的科学内涵和实践要求，把推进供给侧结构性改革作为经济工作的主线，明确指出供给侧结构性改革本质是一场改革，要用改革的办法推进结构调整，为提高供给质量激发内生动力、营造外部环境。这是紧扣我国社会主要矛盾变化、适应我国经济高质量发展要求的重大理论创新。

（作者为黑龙江大学教授）

责任编辑：余鹏飞