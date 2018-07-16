原标题：浙江：3名拟提拔任用省管领导干部任前公示

浙江新闻客户端7月16日报道，经浙江省委研究，决定将拟提拔任用的蔡国春等3名同志予以公示，征求广大干部、群众的意见。现就有关事项通告如下：

1、反映问题的方式 在公示期限内，任何单位和个人均可通过来信、来电、来访等形式，向省委组织部反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章。以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。

2、要求 反映问题要坚持实事求是的原则，反对借机诽谤诬告。

3、公示时间 从7月16日起到7月23日止。

4、公示联系处室和受理方式 联系处室：省委组织部干部监督室 地址：杭州市省府大楼三号楼 邮编：310025

举报电话：0571—12380

短信举报：18905712380

举报网站：www.zj12380.gov.cn

中共浙江省委组织部

2018年7月16日

拟提拔任用省管领导干部任前公示名单

蔡国春，男，汉族，1965年2月生，浙江桐庐人，1985年6月加入中国共产党，1981年8月参加工作，中央党校研究生学历。现任浙江省人力资源和社会保障厅副厅长、党组成员，拟提名为省直单位正厅领导职务人选。

陆佩军，男，汉族，1962年10月生，山东青岛人，无党派，1984年8月参加工作，省委党校大学学历。现任浙江省总工会经费审查委员会办公室主任，拟提名为省直单位副厅领导职务人选。

陆英，女，汉族，1970年11月生，浙江嘉兴人，1993年1月加入中国共产党，1989年8月参加工作，省委党校研究生学历。现任浙江省妇女联合会组织联络部调研员（曾任嘉兴市妇女联合会主席），拟提名为省直单位副厅领导职务人选。

来源：何苏鸣 李灿/浙江新闻

责任编辑：余鹏飞