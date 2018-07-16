泰国诗琳通公主率团访上海理工大学 中文签名题词

原标题：泰国公主率团参观访问上海理工大学，用中文签名题词

7月14日上午，泰王国公主殿下玛哈·扎克里·诗琳通应上海理工大学的邀请率代表团一行26人来我校参观访问。校长丁晓东教授、副校长刘平教授、副校长田蔚风教授，上海市科委领导、上海市外办领导及学校相关部门的负责人、学生代表及教师代表在光电大楼参加了欢迎会。

欢迎会上，丁晓东校长代表我校对泰王国公主殿下玛哈·扎克里·诗琳通及代表团一行的来访表示热烈欢迎。丁校长回顾了上海理工大学与泰国交流合作的历史，早在1998年我校老校长陈之航教授就应邀访问了泰国温飞国际公司，并就蓄冷技术进行了交流。近年来，泰国程逸皇家大学、泰国宋卡王子大学等高校代表团，泰国国家电子与计算机技术中心主席、公主殿下的高级顾问派乐塔·查雅蓬教授等代表团来我校访问交流。中泰是传统友好国家，“中泰一家亲”的理念根植于两国人民之间。上海与曼谷、清迈是友好城市。泰国学生来我校学习交流的有40余人次，其中还有在我校管理学院攻读系统分析与集成专业博士学位的学生。我校医疗器械与食品学院喻洪流教授等与泰国也保持着紧密合作，共同致力于推动康复工程与辅助技术的创新。随后，丁校长介绍了我校国际化合作、一流学科建设以及近期学校入选上海市重点建设高水平大学的情况，他谈到，早在2006年，上理工就开启了康复工程本科人才培养，在多方努力与支持下，如今上理工康复工程学科方向已取得了长足的发展，我校把建设医疗器械与康复工程国际实验室、推动生物医学工程进入一流学科行列作为主攻方向之一。

诗琳通公主（右四）和与会领导、嘉宾合影留念。 本文图片均来自上海理工大学微信公号

诗琳通公主对上海理工大学热情的接待表示感谢，她表示，泰国在医疗、工程方面的研究刚刚起步，我校的科研实力雄厚，特别是康复领域的创新技术正是泰国所需求的，希望能把上理工的优势学科信息带回泰国，转达给泰国的科学家们，期望双方加强交流与合作。会谈结束后，诗琳通公主在签名簿上为我校用中文签名题词，丁校长将学校百十校庆的吉祥物赠与公主殿下。

诗琳通公主（中）参观康复研究所研发的相关设备及太赫兹实验室设备。

随后，诗琳通公主在光电大楼一楼展厅参观了康复研究所研发的相关设备及太赫兹实验室设备，上海康复工程与技术研究中心主任喻洪流教授、光电学院陈麟老师和研究所部分学生向公主进行了热情地讲解，诗琳通公主仔细聆听了每一段讲解，饶有兴趣地向在场学生们提出问题，并亲身体验相关康复设备，在得到满意的解答后，诗琳通公主给予了高度评价。参观后，公主在展厅与丁晓东校长、上海市科委谭瑞琮处长及喻洪流教授共同为“上海康复工程技术研究中心”揭牌。

诗琳通公主（右二）与丁晓东校长为“上海康复器械工程技术研究中心”揭牌。

泰国诗琳通公主是中泰两国人民的友好使者。自2001年至今，公主几乎每年都到访中国，关心支持中国的建设发展，大力推动两国高校及学术机构之间的交流。诗琳通公主的本次来访体现了我校推进高水平大学建设以及加强国际交流合作的决心，进一步促进中泰友好关系，并推动两国之间教育、科研及文化交流合作。

诗琳通公主（左边握手者）与上理工校党委书记吴松握手交流。

来源：“上海理工大学”微信公众号

责任编辑：余鹏飞