山东省农村信用社联合社原理事长宋文瑄被提公诉

原标题：山东省农村信用社联合社原党委书记、理事长宋文瑄被提起公诉

宋文瑄 资料图

近日，山东省农村信用社联合社原党委书记、理事长宋文瑄（正厅级）涉嫌受贿罪一案，经山东省人民检察院指定管辖，由东营市人民检察院向东营市中级人民法院提起公诉。

检察机关在审查起诉阶段依法告知了被告人宋文瑄享有的诉讼权利，并依法讯问了被告人宋文瑄，听取了其辩护人的意见。起诉书指控：2005年至2018年，宋文瑄利用担任山东省农村信用社联合社党委书记、理事长的职务便利，为他人谋取利益，非法收受他人给予的财物，数额特别巨大，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。

（原题为《山东检察机关依法对宋文瑄提起公诉》）

来源：高检网

责任编辑：余鹏飞