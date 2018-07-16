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北京通州升级发布暴雨黄色预警

北京通州升级发布暴雨黄色预警
2018年07月16日 19:34 新京报作者：邓琦
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　　原标题：通州升级发布暴雨黄色预警

　　新京报快讯（记者邓琦）北京通州区气象台16日18时55分升级发布暴雨黄色预警，预计当前至夜间，通州区仍有雷阵雨天气，部分地区6小时降雨量可达70毫米以上，请大家注意防范。

　　最新预报显示，16日夜间至18日，北京地区仍将有强降雨天气，请市民注意自身安全，减少或避免山区出行，远离河道和危险山区，注意防范山洪和泥石流等地质灾害。同时，避免低洼地带及桥下停车，确保生命财产安全。

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北京突遭暴雨致多路段积水 汽车变“游艇”

责任编辑：余鹏飞

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