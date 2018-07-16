原标题：领导干部要警惕这4种“语言贿赂”，“慎言”5个词

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奉承式

不同的人有不同的喜好，看人下菜、投其所好，可以说，是那些蝇营狗苟之徒为受宠升官而惯用的伎俩，他们八面玲珑、虚与委蛇，时常用甜言蜜语换取领导的好感，以小的“投资”换取大的“效益”，从而达到个人目的。

2

客气式

在他们眼里，看重的是所谓的人缘、人脉、人情，奉行的是明哲保身，推崇的是“好人主义”，注重积累能够左右逢源、八面来风的人际关系，对明摆着的不良习气或歪风邪气常常以庸俗的客气忍着、让着、掩着、护着。

3

汇报式

因为工作漂浮，不善思考，不接地气，不明实情，只好通过“及时汇报”讨好领导，有时听到一点风声，无论是否属实，就立即摆出一副故作高深、故弄玄虚的架势，到领导那里汇报，或打“小报告”，以表忠心、套取欢心，讨个好印象。

4

排场式

用豪言壮语表白自己，用“语言的排场”“包装”领导，短话长说、短文长作，其兴趣不是密切联系实际，而是“联系实惠”，不是密切联系群众，而是“联系领导”，目的在于抬高身价，沽名钓誉，以获取某种私利。

那么，领导干部应如何在慎“言”上下功夫？下面5个词，帮助领导干部远离“语言贿赂”：

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亲自

新华社总编室组织国内部、国际部、对外部、新闻研究所搜集整理了近年来各编辑部规定的禁用词，编成公布第一批禁用词。其中规范：对各级领导同志的各种活动报道，不使用“亲自”等形容词。

《人民日报》评论指出，现实中一些领导干部很受用“亲自”。“亲自”一词本身，其实并无太多情感色彩，但用来修饰领导干部某些言行时，便让人觉得不那么妥当。

究其原因，这种反差乃是群众的期许与干部的作为之间的差距所致。如交党费、参与支部活动等，本是一名党员的基本义务，作为领导干部更应主动带头，但有的领导干部将此视为无关紧要的小事，偶尔为之，便成了“亲自”。

还有的领导干部觉得自己权力在握，高高在上，对下属和群众常常是一派“官老爷”架势，做点分内之事，便觉劳苦功高，“亲自”也就成了突出其“贡献”的习惯性修饰。

但是，作为领导干部，不要忘了，党和人民赋予领导干部权力，是为了更好地实现党的宗旨，即全心全意为人民服务，用好这份权力是群众的期许所向，更是领导干部的责任所在，本末不可倒置。

2

重要

领导讲话不一定都重要，这应该是实事求是的。可是人们在参加各种会议时却有着这样一个结论：凡是领导讲话都是重要的。

对领导的讲话言必称“重要”，为领导营造出一种总是自我感觉良好的氛围，因此也可以说是对领导干部的一种精神麻醉剂。不少领导，因此飘飘然，自己讲话是否“重要”已经并不重要，却可以陶醉于高高在上惟我独尊的地位。

久而久之，习惯听好话，习惯听人说“重要”，逆耳的真话便很难听进。显然，领导讲话都称“重要”，对于官场风气和领导干部自身的腐蚀，不容小觑。

3

把副职叫正职

中纪委机关报刊文称，当前，党内称呼庸俗化的现象有了明显改善，但一些职务称呼喜欢“戴高帽”的现象却仍然屡见不鲜，最常见的是将“副职”叫成“正职”。有的同志为了“讨好”上级，故意在称呼中省略“副”字，以此表示对上级的尊重。这种“奉承”心理，某种程度上也是一种“语言贿赂”。

4

百忙之中

领导下基层调研，主持人致欢迎词：“欢迎各位领导百忙之中检查指导”。“百忙之中”指工作十分繁忙，语出丰子恺《桂林的山》：“然而百忙之中，必有一闲。”领导下基层本是职责所系，与忙不忙没关系。

5

大

总结领导讲话时，用诸如“大智慧、大气魄、大思想、大站位、大格局”形容。有的时候，还是要尊重事实。

称呼“戴高帽”现象不但会助长吹捧之风，消解党内关系的严肃性，同时也会对党群关系和党的整体形象带来负面影响，不利于党员干部作风的转变。要让风气淳化起来，就要对“戴高帽”现象说不。

语言上的贿赂比金钱贿赂更具有隐蔽性、欺骗性和破坏性，于工作和事业发展不利。领导干部可以尝试从知、情、意、行四个方面对“语言贿赂”进行防范——

1、提高认识，辨别“美言”，识破“媚言”。领导干部要能透过漂亮话看到本质，不被好听的话所迷惑，不让投机钻营、心术不正的人有钻空子的机会，更不要被别有用心之人的糖衣炮弹所击中。

2、求雅养正，崇尚“雅言”，排斥“庸言”。领导干部要多向古代的文人雅士学习，培养高雅的情趣，排斥相互讨好、彼此吹捧的俗言、还要带头诵读经典，而且要加以践行。

3、强心固志，倡导“真言”，反对“伪言”。作为领导干部，一方面，对拍马溜须之徒的恭维之辞，要有天然的免疫力；另一方面，要广开言路、集思广益，常听逆耳之言。

4、求真务实，力去“套言”，撕破“浮言”。领导干部要善于听话，要能从陈词滥调的连篇套话中，直取其核，抓住问题的关键和本质。

“空谈误国，实干兴邦”。领导干部只要不断加强党性修养，提高认识水平，培养高雅的情趣和强大的内心世界，自觉修炼德行，就能增强对“语言贿赂”的敏感性和抗拒能力。

责任编辑：余鹏飞