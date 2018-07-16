北京暴雨已有62站降水量超100毫米 1站超300毫米

原标题：北京已有62站降水量超100毫米 1站超300毫米
新京报快讯（记者邓琦）北京15日20时至16日19时降水量显示，62站降雨量超过100毫米，6个站超过200毫米，1个站超过300毫米。据悉，北京全市有453个监测站。
具体降水量显示，15日20时至16日19时降水量全市平均58毫米，城区平均66.4，东北71.4，西南63.6，西北40.8，东南27.8。全市降雨量超过50毫米的站共205个，其中62站降雨量超过100毫米，6个站超过200毫米，1个站超过300毫米。18-19时最大小时雨强昌平沙河水库46.2毫米。气象站最大密云西白莲峪，达319.5毫米。
点击进入专题：北京突遭暴雨致多路段积水 汽车变“游艇”
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