北京市发布暴雨黄色预警 预计降雨将持续到18日

原标题：北京市发布暴雨黄色预警
北京市气象台16日19时40分升级发布暴雨黄色预警，今天本市出现了暴雨天气，局地大暴雨。预计降雨将持续到18日早晨，大部分地区雨量可达40-60毫米，局地将超过100毫米。可能出现强降水诱发的中小河流洪水、山洪、地质灾害等次生灾害，低洼地区可能出现积水，请注意防范。（预警信息来源：国家预警信息发布中心）
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