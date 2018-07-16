环球时报社评：中国经济OK 释放正能量莫等闲

原标题：社评：中国经济OK，释放正能量莫等闲

今年上半年经济增长6.8%，国际分析界普遍认为，中国经济在去杠杆、防风险的情况下保持了良好运行的势头。展望下半年，不利因素中中美贸易战被提得最多，再有就是去杠杆的持续，但是这两个因素都做不到让经济硬着陆。我们拥有展现主动性、追求更好宏观经济表现的足够空间。

中国经济的主题呈现出越来越清晰的轮廓和方向，那就是不断释放广大人民群众对美好生活的需求，同时积极满足这些需求。在全球范围内，满足需求的能力总的来说是过剩的，中国的底气在于，我们的有效市场需求不断扩大，而满足需求的能力在以较快的速度补足。

中国每个季度的GDP增加或者降低0.1、0.2个百分点，经济界高度关注。但中国更大的挑战是让释放的需求越来越多，质量亦保持上升趋势，同时让国家的生产组织跟上需求的扩大和上升。

中美贸易战从一定意义上说，是美国希望更大程度上垄断向中国市场高质量需求的供给能力，使中美经贸合作成为不断塑造中国对美战略性依赖的过程。

然而他国不可能有畸形扭曲中国经济的能力，由于中国政府对社会有着很强的动员和组织能力，中美贸易战无论怎么打，都不可能改变中国社会发展的大方向。贸易战对中国经济的战略性负面影响注定是有限的。

中国市场需求的扩大和质量升级是由中国社会积极向上的集体追求决定的。只要大环境保持基本安定，中国人就会为实现更美好的生活和更有保障的未来而奋斗。此外中国人还普遍有下一代要比自己这一代过得更好的强烈愿望。

市场需求的数量和质量双增长不仅给中国经济提供源源不断的动力，还能为拉动世界经济增长做贡献，提供中国处理对外关系的筹码。因此扩大需求是中国在贸易保护主义盛行时代的重要力量源泉，鼓励更多的需求释放将长期是中国经济的首要任务之一。

有了更多高质量的市场需求，美国等想垄断对它们的供给能力是完全不现实的，它们除了最终与中国就贸易问题达成妥协，别无他择。对此我们要有坚定的信心。

中国人想有更好的子女教育、更好的医疗、更可靠的养老、更安全的食品，还有更良好的居住条件和环境，中国经济的供给能力在很多消费领域都还处在及格的水平，有大量提升供给能力的空间。这是个消费需求增长很旺盛的社会，供给方向上则踌躇满志，进取精神相当强。总的看，中国市场仍很健康，动力充裕，能力和目标大体匹配。

保持集体信心对中国这样的大经济体十分重要。信心充足，中国的超大规模就会内生出无穷无尽的相互促进力。信心一旦瓦解，离心力就会在这个超大系统中传导、扩散。我们要防止中美贸易战等个别冲击对整个体系造成触发，导致负面的连锁反应。

新的经济数字显示，中国经济处在正常的运行区间内，我们能看到新的负面冲击在靠近，但整个体系对冲击的化解能力在预期中是强大的。我们一方面要确保这种化解能力的真实，一方面要加快中国经济正能量的释放，只争朝夕，确保正能量的增加大大跑赢负能量的出现。

不要让一些官僚主义和形式主义的东西阻碍需求作为正能量的正常释放，要给中国经济发展的关键环节创造自我构建的优越环境，确保持续的产业升级和经济高质量的发展势头。这些都要在经济相对平稳的时候下大力气去做，它们会让一些潜在的危机没有机会演变成我们的现实挑战。

责任编辑：张义凌