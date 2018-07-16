湖北师范大学原党委书记丁么明涉嫌受贿被提公诉

原标题：湖北师范大学原党委书记丁么明涉嫌受贿罪，被提起公诉

丁么明 资料图

日前，湖北师范大学原党委书记丁么明（正厅级）涉嫌受贿罪一案，经湖北省人民检察院指定管辖，由黄石市人民检察院向黄石市中级人民法院提起公诉。

检察机关在审查起诉阶段，依法告知了被告人丁么明享有的诉讼权利，并依法讯问了被告人丁么明，听取了其辩护人的意见。黄石市人民检察院起诉书指控：被告人丁么明在担任湖北工程学院副院长、院长、党委书记期间，利用职务上的便利，在职务调整、承接工程项目、工程款支付、职工录用和调动等方面为他人谋取利益，非法收受他人财物，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。

来源：高检网

责任编辑：余鹏飞