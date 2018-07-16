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北京回龙观一桥下恢复通行4小时后再次积水

北京回龙观一桥下恢复通行4小时后再次积水
2018年07月16日 20:42 新京报作者：裴剑飞
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　　原标题：恢复通行4小时后 回龙观一桥下再次积水

　　新京报快讯（记者裴剑飞）今晚，记者从昌平交通支队沙河大队获悉，位于回龙观地区的育知东路轻轨桥下再次出现严重积水，造成交通中断，积水已接近中央隔离带的顶端。而就在4个小时前，此处的积水刚刚清排完毕，道路恢复通行。

　　据了解，交管部门抢险车辆已到达现场，对过往车辆进行疏导。一名现场目击者告诉记者，现在水势很猛，非常极速的往桥下的低洼处流。目前主路内完全已经断路无法通行，仅有辅路汽车尚可勉强驶过。

　　今日，19时40分北京市气象台升级发布暴雨黄色预警信号，预计北京降雨将持续到18日早晨，大部分地区雨量可达40-60毫米，局地将超过100毫米。低洼地区可能出现积水，请防范。

　　今天（7月16日）上午，受北京暴雨影响，回龙观地区育知东路轻轨桥下积水严重，造成交通中断，积水没过车顶，部分区域水深可达3米。积水事件发生后，通过交管、排水等部门数个小时的“奋战”，今天下午16点左右，育知东路积水排完，主路恢复通行。

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责任编辑：余鹏飞

积水回龙观通行
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