暴雨致陕西一村庄66人失联 消防连夜搜救找到转移

原标题：暴雨致陕西汉中一村庄66人失联 消防紧急搜救

记者从陕西消防官方微博了解到，7月13日夜至14日上午，汉中市略阳县普降暴雨，受灾严重，距离县城约13公里的磨坝村电力、通信中断，道路多处塌方，大量村民被困山里，致66人失联。

由于被困人数多，且较为分散，救援官兵分为两组，携带海事卫星电话等相关救援设备及生活供给进山搜救，在大雨中徒步行进4个小时后进入受灾区域。

截止7月15日23时25分，共搜寻29户，找到失联群众66人。其中街道办就地安置46人，其余20人（其中9名老人，3名小孩，1名精神病患者和7名成人）被安全转移至县城，由县政府妥善安置。

来源：西部网

责任编辑：余鹏飞