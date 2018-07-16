暴雨致陕西一村庄66人失联 消防连夜搜救找到转移

原标题：暴雨致陕西汉中一村庄66人失联 消防紧急搜救
记者从陕西消防官方微博了解到，7月13日夜至14日上午，汉中市略阳县普降暴雨，受灾严重，距离县城约13公里的磨坝村电力、通信中断，道路多处塌方，大量村民被困山里，致66人失联。
由于被困人数多，且较为分散，救援官兵分为两组，携带海事卫星电话等相关救援设备及生活供给进山搜救，在大雨中徒步行进4个小时后进入受灾区域。
截止7月15日23时25分，共搜寻29户，找到失联群众66人。其中街道办就地安置46人，其余20人（其中9名老人，3名小孩，1名精神病患者和7名成人）被安全转移至县城，由县政府妥善安置。
来源：西部网
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 特朗普想赢对华贸易战？难
- 【 军事 】 出鞘：中国不能失去伊朗石油的战略原...
- 【 财经 】 房产税的到来可能比预想的还要早！
- 【 体育 】 托雷斯正式亮相J联赛 举9号战袍露笑容
- 【 娱乐 】 网友纽约拍婚纱照 路人竟是周杰伦昆凌
- 【 科技 】 斐讯“0元购”捆绑理财 买家数亿资金...
- 【 教育 】 兼职换购实为校园贷 学生充钱还款
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有