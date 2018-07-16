新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

暴雨致陕西一村庄66人失联 消防连夜搜救找到转移

暴雨致陕西一村庄66人失联 消防连夜搜救找到转移
2018年07月16日 20:48 澎湃新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：暴雨致陕西汉中一村庄66人失联 消防紧急搜救

　　记者从陕西消防官方微博了解到，7月13日夜至14日上午，汉中市略阳县普降暴雨，受灾严重，距离县城约13公里的磨坝村电力、通信中断，道路多处塌方，大量村民被困山里，致66人失联。

　　由于被困人数多，且较为分散，救援官兵分为两组，携带海事卫星电话等相关救援设备及生活供给进山搜救，在大雨中徒步行进4个小时后进入受灾区域。

　　截止7月15日23时25分，共搜寻29户，找到失联群众66人。其中街道办就地安置46人，其余20人（其中9名老人，3名小孩，1名精神病患者和7名成人）被安全转移至县城，由县政府妥善安置。

　　来源：西部网

责任编辑：余鹏飞

失联搜救汉中
我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区