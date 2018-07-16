西安首次面向全国招6名聘任制公务员 年薪20万起

原标题：西安首次面向全国招聘6名聘任制公务员，年薪20万起

7月16日，西安市人社局、市公务员局发布公告，首次面向全国公开招聘6名聘任制公务员。此次招聘的职位具有专业性强、工作急需、不可替代等特点，一职一薪、年薪20万起，应聘人员可于7月23日9时至8月10日18时报名。

招聘职位专业性强

此次公开招聘是西安市首次面向全国公开招聘聘任制公务员，是市人社局、市公务员局落实西安人才新政的创新举措，是落实陕西省聘任制公务员试点改革任务的重要措施。职位涉及西安市政府金融办、西安市商务局和西安市审计局3个市级部门，共6个职位，分别是中国（陕西）自由贸易试验区西安管理委员会的政策研究高级职员、国际投资贸易管理高级职员和推广策划高级职员各1名；西安市政府金融工作办公室自贸金融高级职员和基金高级职员各1名；西安市审计局固定资产投资审计高级职员1名。

这6个职位具有专业性强、工作急需、不可替代等特点，招聘中将把政治品质和工作能力作为考察重点，在任何环节发现应聘者不符合职位条件的，都将取消其资格。整个招聘分为报名、资格审查、考试测评、体检、考察、公示、审批和办理聘任手续等8个环节进行。需要注意的是，应聘人员每人限报一个职位。须于8月10日18时前，将相关材料的原件、复印件送至聘任机关，或通过邮寄、电子邮件等方式发送至聘任机关。

一职一薪 年薪20万起

聘任制公务员是占用行政编制在聘任期内实行合同管理的公务员。此次招聘的6个职位聘期分别为3年和5年，聘任机关将与应聘者签订聘任合同，确定聘任关系，明确聘任期内的岗位职责、工作目标、工作任务及相应待遇等。

聘任制公务员薪酬按照《陕西省聘任制公务员工资待遇管理实施办法（试行）》执行，遵从一职一薪、一人一薪、待遇从优、有效激励的原则，签订《协议工资意向书》。

据了解，此次招聘职位年协议工资起薪分别为20万和25万，具体可面议，学历要求有大学本科，也有研究生及以上。

纪检部门全程跟踪监督

为确保选好人、用好人，此次招聘充分发挥聘任机关的主体作用，赋予聘任机关更多的选人用人自主权。同时，聘任机关纪律监察部门将对招聘全过程进行跟踪监督。西安市公务员局和各聘任机关还设立了联系咨询与监督电话，接受社会监督。

此次聘任制公务员公开招聘将做到坚持党管干部、党管人才原则；坚持德才兼备、以德为先；坚持公开、平等、竞争、择优；坚持监督约束与激励保障并重，把握专业性强、工作急需、不可替代的要求，依照法定的权限、条件、标准和程序，公开招聘聘任制公务员，吸引优秀的专家型、创新型人才进入公务员队伍，为打造西安铁军注入新鲜血液，为落实“五新战略”和助力“追赶超越”提供人才支撑。

招聘公告、具体职位、报名所需资料、邮寄地址、电子邮箱以及监督电话等具体信息，可于7月16日登录西安市人社局官网查询。

来源：西安晚报

责任编辑：余鹏飞