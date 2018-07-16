上海市长:要让群众企业到政府办事像网购一样方便

原标题：上海“一网通办”再推进，到政府办事要像“网购”一样方便

上海政务服务“一网通办”推进会暨政务公开与“互联网+政务服务”领导小组会议今天（16日）召开。

市委副书记、市长应勇指出，要深入贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平网络强国战略思想，按照党中央、国务院深入开展“互联网+政务服务”的要求，以及市委全力打响上海“一网通办”政务服务品牌的部署，推进政府刀刃向内的自我革命，加快转变政府职能，进一步优化营商环境，提升上海城市能级和核心竞争力，努力让群众和企业到政府办事像“网购”一样方便。

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副市长时光辉主持会议。市政府办公厅通报了“一网通办”工作进展情况，并部署下半年重点工作。市审改办、市公安局、浦东新区、徐汇区作了交流发言。

线上“一次登录、全网通办”，线下“只进一扇门、最多跑一次”

应勇指出，“一网通办”是政府职能转变的重要标尺，是智慧政府建设的核心标志，也是高效政务服务的金字招牌。要通过几年的努力，基本实现以政府部门管理为中心向以用户服务为中心转变，基本实现群众和企业办事线上“一次登录、全网通办”，线下“只进一扇门、最多跑一次”，基本建成“一网通办”的框架体系和运转机制，基本建成整体协同、高效运行、精准服务、科学管理的智慧政府。

抓好“三个载体”：市大数据中心、全流程一体化在线服务平台、依托在线服务平台的各个节点

应勇强调，推进“一网通办”，重点是要抓好“三个载体”、突破“三个关键”、处理好“三个关系”。

“三个载体”一是市大数据中心，这是“一网通办”最重要的推进主体。要全面摸清政务数据、政务信息系统等“家底”，聚焦数据整合和应用，协调各区、各部门建好节点、再造业务流程，协调各类审批服务事项上网，形成强大合力。

二是全流程一体化在线服务平台，这是“一网通办”的基础性平台，是政务服务“一网通办”的总门户、总操作台、总数据库，实现全流程服务、一体化运作。各区、各部门要加快数据和业务接入，使平台尽早运转起来。

三是依托在线服务平台的各个节点，这是政府直接面向群众和企业的窗口，包括社区事务受理中心，行政服务中心，各种政务APP、政务微信公众号“微服务”移动端等。不在于数量多少，而要有功能、有特色，要实用、管用、好用。

突破“三个关键”：数据整合共享、业务流程革命性再造、广泛深度应用

应勇指出，要突破“三个关键”。

一是数据整合共享。要抓紧制定实施《上海市政务数据资源整合实施方案》，推动各类数据整合共享，坚持“共享是原则，不共享是例外”，统一标准和制度。

二是业务流程革命性再造。要对部门内部职责职能、处室架构、人员配备、操作流程等进行全面系统彻底的整合重构，进行大刀阔斧的根本性重塑。衡量的标准就是“四个减”：减环节、减证明、减时间、减跑动次数。要大胆再造业务流程，该取消的坚决取消、该归并的坚决归并、该整合的坚决整合。

三是广泛深度应用。所有的政务服务事项都要上网，所有行政审批事项原则上也都要上网，尽快实现全程、全网、全市通办，切实做到网上能办事、快办事、办成事。

处理好线上和线下的关系、安全和发展的关系、近期突破和持续推进的关系

应勇指出，要处理好“三个关系”。

一是线上和线下的关系。线上要逐步成为主渠道、主出入口、主操作台，但在相当长的一段时间内，社区事务服务中心、行政服务中心等线下的出入口还要保留，方便不能熟练使用网络的人。

二是安全和发展的关系。要坚守安全底线，完善应急预案，强化技术支撑，切实保护好数据安全、系统安全、设施安全，在确保安全的前提下加快推进。

三是近期突破和持续推进的关系。近期重点要在服务平台建设、数据整合共享、业务流程再造等方面聚焦突破。同时，不断适应群众和企业新需求，适应业务发展新变化，以钉钉子的精神持续深化拓展。

加强组织领导，强化协同配合，强化督查考核

“推进‘一网通办’动的是奶酪，碰的是利益，必须勇于担当、压实责任。”应勇强调，要加强组织领导，切实保障“一网通办”有力有效推进。要强化协同配合，抓紧制定工作清单和责任清单，形成工作合力。要强化督查考核，纳入政府目标管理，促进落实落地。

来源：上海发布微信公众号

责任编辑：余鹏飞