泰洞穴救援潜水员骂马斯克迷你潜艇 马斯克：弱鸡

原标题：洞穴救援英国潜水员痛骂马斯克迷你潜艇，马斯克回骂：弱鸡！

近日，泰国洞穴救援队一名队员在接受采访时，提到马斯克的打造的“小型潜水艇”，称其完全没有机会派上用场，“只是一场公关噱头”。

马斯克在推特上回击，称将会做一个微型潜艇一路畅通无阻地进入到5号洞穴，并称这些弱鸡（pedo guy）是在自讨苦吃。但随后他将推特删除。

据CNN报道，参与泰国少年足球队救援的一名名叫Vern Unsworth的英国潜水员在接受CNN采访时称，马斯克的潜水艇完全没有机会派上用场，救援行动最终并未使用他的想法，“这只是一场公关噱头，他来到现场后被要求快点离开。”

在本月关注的泰国洞穴营救行动中，“网红”科技企业家埃隆·马斯克打造了一个“小型潜水艇”，并通过推特直播了全过程。据他推特介绍，这种“小型潜水艇“可以穿过狭窄的水道，而且极其坚固，能容纳下一名小孩子，由两名潜水员牵引出洞穴。

7 月 7 日，马斯克旗下的太空技术公司 SpaceX 和隧道建设公司 The Boring Company 派遣工程师到泰国。了解救援情况后，马斯克和他的团队认为，潜水艇是最有希望的设想。马斯克与spaceX供应商Wing公司在2天内完成了这种小型潜水艇设计和制造，并运往泰国。

随后马斯克本人随后也赶到泰国洞穴救援现场，7月10日他在推特上晒出了泰国洞穴救援现场的照片。

但一名救援行动的主管人员曾形容马斯克的小型潜艇在此次救援行动中“不切实际”，因为13名被困人员要穿过十分狭窄拥挤的隧道，而马斯克的小型潜艇从一开始就被质疑会堵塞本就狭窄的通道。

但马斯克坚持自己的潜艇可以通过水下狭窄的通道，并称此前否定他装置的泰方负责人并不是相关方面的专家。

对于此次参与此次救援的这名英国潜水员的说法，马斯克在推特上也作出了反击：“我们将会做一个微型潜艇/吊舱，一路畅通无阻地进入到5号洞穴里面去，所以你们这些弱鸡（pedo guy）真是在自讨苦吃。”

随后马斯克删除了这些推文。

视频：《环球时报》三缺二视频组

责任编辑：张义凌