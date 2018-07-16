原标题：这四位副国级为何有“双职务”？

撰文 | 周宇

今天来谈谈几位全国政协副主席。

新一届政协领导班子组建至今已经4个月，24名副主席中，除了民主党派和工商联领导以外，还有一部分是从行政岗位来到政协的。

大部分人的行政职务在今年两会后都已卸任，但也有一些副主席仍然身兼政协和行政岗位的双重职责，这意味着他们两方面的工作都要兼顾。

例如，上周五（13日），全国政协副主席、交通部党组书记杨传堂还在交通部干部大会上，通报了2018年专题党性分析情况。

这些副国级领导为何会有“双职务”，一般会持续多长时间？

在之前的类似情况中，或许能得到一些参考。

“双职务”副国级

政知圈（微信ID：wepolitics）梳理发现，现任政协副主席中，还担任行政职务的有4人，除了开头提到的杨传堂，另外三人分别为巴特尔、汪永清和何立峰。

杨传堂是1954年5月生人，今年64岁，从2012年开始在交通部工作，先是部长、书记一人担任，到2016年，交通部实行了“双部长”制，他卸任部长，仅担任党组书记。

巴特尔今年63岁。2016年，一直深耕内蒙古的他以自治区政府主席身份上调中央，担任国家民族事务委员会主任、党组书记，中央统战部副部长。

汪永清较之前两位略年轻，到今年9月他才59岁，现任中央政法委员会秘书长，国务院副秘书长。

何立峰今年63岁。2014年，他从天津市政协主席职位上调中央，担任正部级国家发改委副主任，2017年担任主任至今。

鉴于副国级领导干部可以到70岁退休，这四位副主席都还在“服役期”。不过，根据同期和此前的干部任用情况，这些副国级并非一定要等到70岁才会卸任行政领导职务。

举个例子。

同样在本届政协被选为政协副主席的李斌，是原国家卫计委主任，今年64岁，不过随着机构改革中卫计委的撤销，她没有再担任行政职务。

早有先例

政知圈（微信ID：wepolitics）也看了看十二届政协时副主席同时担任行政职务的情况。

副国级的“双职务”早有先例。

2013年，周小川在年满65岁、已担任央行行长10年的情况下，被选为全国政协副主席。当时，这项任命被外界解读为中央对周小川的工作满意，希望他继续在金融领域工作。

晋升副国级后，他又继续掌舵央行5年。直到今年两会之后，周小川告别央行。

还有一位，杜青林，他是1946年底生人。

杜青林在十一届、十二届全国政协中均担任副主席一职，十一届政协期间，他担任中央统战部部长，十二届担任中央书记处书记。

除了以上两位担任政协副主席期间还全程担任行政职务的领导干部外，还有两位在十二届政协中期卸任行政职务。

2013年，王家瑞和王正伟当选十二届全国政协副主席。当时，王家瑞担任中央对外联络部部长一职，直到2015年年底卸任该职务，当时他66岁。

在当选副主席的时候，王正伟担任着中央统战部副部长，国家民族事务委员会主任、党组书记，中央新疆工作协调小组办公室主任等职务，直到2016年4月，王正伟卸任全部行政职务，当时他59岁。

十一、十二届全国政协时还有一个“非常态”的任职，全国政协副主席万钢同时担任致公党中央主席和科技部部长。

如何平衡工作？

身兼两职甚至身兼多职，意味着更多的付出。

政知圈（微信ID：wepolitics）带您来看一下4个月来4位副主席的工作行程。

说回杨传堂。从公开披露的内容看，他在政协工作上付出了很多时间，不过交通部的工作也在进行。比如本次干部大会上，他总结了6月上旬以来开展的“七一”专题党性分析，尽责完成党组书记的工作。

巴特尔因为行政职务和政协职务结合相对紧密，所以在这四个月的工作中，大多在围绕民族和宗教工作进行调研。

汪永清则在全国政协两个双周协商座谈会上发言，主题分别为“基本解决执行难问题”和围绕“《未成年人网络保护条例》的制定”建言献策。他还参加了一些外事活动。

最后说一下何立峰。毫无疑问，这位国家发改委的“大总管”非常忙碌，除了发改委本身的工作，今年以来，他还多次参加了外事活动，例如习近平为俄罗斯总统普京访华举办的欢迎仪式，陪同李克强出访东欧等等。

不过对于政协的工作，他也付出了不少时间，而且并非只有外出调研、参加常委会等内容，甚至包括理论研究。7月14日，何立峰出席了辽宁省政协举办的习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想理论研讨会并讲话。

此外，四位副主席都参与了一项政协的重要活动。

6月底，十三届全国政协第二次常委会举行，围绕“解决深度贫困地区脱贫问题”建言资政。会议前，杨传堂、巴特尔、汪永清、何立峰等全国政协副主席分别带队从不同角度开展了调研。

责任编辑：余鹏飞