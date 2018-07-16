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福建南平市长许维泽任龙岩市委书记(图/简历)

福建南平市长许维泽任龙岩市委书记(图/简历)
2018年07月16日 22:10 澎湃新闻
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　　原标题：福建南平市长许维泽任龙岩市委书记

本文图均为 福建日报 图本文图均为 福建日报 图

　　7月16日下午，龙岩市召开全市领导干部会议。会上宣布福建省委关于龙岩市委主要领导调整变动的决定：许维泽同志任中共龙岩市委委员、常委、书记。

　　个人简历

　　许维泽，男，福建南安人，1961年12月出生，中央党校大学学历。

　　许维泽同志曾任泉州市丰泽区区长、区委书记，石狮市委书记，南平市委常委、副市长；2015年6月任平潭综合实验区党工委副书记、管委会主任，自贸区平潭片区管委会常务副主任；2017年1月起任南平市委副书记、市长。

　　来源：微信公众号“福建日报”

责任编辑：余鹏飞

平潭许维泽南平
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