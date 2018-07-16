北京暴雨预警升级 最大雨量335毫米

原标题：预警升级！暴雨还在下，最大雨量335毫米

来源：北京日报

市防汛办最新消息，目前本市正处于暴雨黄色预警、地质灾害气象风险橙色预警中。据市气象台最新预报，今晚至18日清晨仍有强降雨。本市已派出两个工作组赶赴怀柔、密云两区指挥抢险处置，警用航空大队做好飞行准备工作。据初步统计，截至目前，全市直接受灾人口达863人，共转移群众1825人。

回龙观大雨，龙锦二街育知东路交叉口下水盖被冲开

回龙观地铁A口处，共享单车被淹过了车身。

上午11时30分许，上地十街东口抢险人员在抢修排水。

密云怀柔山洪泥石流风险大

受16日降雨影响，目前我市山区和山前地带的土壤含水率已趋于饱和，后续降雨容易引发中小河流洪水、山洪及泥石流、滑坡、崩塌等地质灾害，特别是预报降雨量大的区域有可能和16日密云、怀柔等地出现的特大暴雨区域重合，这些地区的山洪、地质灾害风险会更大，要特别引起各级防汛部门和广大市民的关注和防范。

同时短时的强降雨也可能导致低洼地区和部分路段出现道路积水的情况。希望市民们一定要注意出行安全。

北京回龙观多路段积水，回龙观城铁桥下已恢复通行。

截至16日19时，全市平均降雨量58毫米，城区平均降雨量66.4毫米，最大降雨密云张家坟335毫米，最大小时雨强张家坟水文站02时至03时133毫米/小时。全市河道、水库运行平稳。

15时15分，市防汛指挥部组织全网视频会商会议。

市气象局预测，16日傍晚至18日早晨本市仍有强降雨天气，过程累计降雨量在50-100毫米，局地降雨量可能达到200毫米以上。其中17日中午到夜间降雨相对较明显，此时间段大部分地区降雨量40-60毫米，局地可达150毫米以上，最大小时雨强80毫米左右。

根据会商结果，听取了海淀、昌平、大兴、通州、市规划国土委、市交通委、市住建委7家单位应对降雨情况及下步部署。

密云冯家峪镇

警用航空队做好飞行准备

市交通部门安排道路养护单位备勤力量共计1936人，备勤机械655台（套）。出动抢险人员806余人次、机械239台套。重点针对怀柔、密云等区公路塌方、道路水毁等突发事件情况开展抢险处置工作，已派出两个工作组赶赴怀柔、密云两区指挥抢险处置。

市消防局119指挥中心共接到汛情类警情45起，共出动消防车45部，官兵315人，在密云区搜救了21人。

北京市警用航空大队做好飞行准备工作。

市排水集团启动特级响应，共出动大、中、小型抢险单元229组，累计出动防汛人员3173人，启动73座雨水泵站，累计抽升雨水8.99万立方米。

此次降雨共计影响全市4100户用电，国网北京市电力公司出动1100余人抢修队伍全力开展抢修工作，截至目前已恢复3000户，还剩1100户正在抢修。

怀柔111国道K84十000，需填方抢险长40米，宽10米，高5米，需填方2000方，共计需8000方。

急雨造成金融街附近路面大面积积水，西城环卫职工及时对积水路面进行清理，保证市民早高峰出行。

丰台区右安街道排查险情，疏通积水点，设置临时标志，确保群众出行安全。

育知东路铁路桥积水已排完

海淀区公安分局与街道和相关部门一起疏通路面积水，为行人指引安全路线。

朝阳区东湖街道紧急处理因强降雨造成的道路下水管网口阻塞情况，排除积水，畅通道路；设警示围挡，及时清理雨水篦子内的淤泥和杂物。

全市共转移群众1825人

截止目前，全市共转移群众1825人。密云区转移群众2个乡镇27个村共1042人；房山区转移群众214人；怀柔区转移群众407人；门头沟区转移群众158人；平谷区转移群众4人。全市共关闭景区121家。

据初步统计，全市共有密云、怀柔、房山等8个区10个乡镇59个村不同程度受灾。直接受灾人口863人，房屋漏雨平房86间、楼房58栋，其中，东城区累计苫盖漏雨房屋38间；道路积水31处，其中，临时断路17处，均已排除完成；道路塌方11处，正在处理中；目前，无人员伤亡报告。

怀柔G111京加路塌方：怀柔区已成立区领导任总指挥的现场指挥部，怀柔公路分局已调派120余人抢险力量、10余套抢险设备及相关物资到现场全力抢险。

密云S310琉辛路塌方：密云公路分局已投入抢险人员56人次，8台套抢险设备，正在全力抢修。

昌平回龙观地区仍有3处路段积水

今天的强降雨造成回龙观地区很多路段出现积水，一些凹槽桥和低洼路段积水过深，交通中断或受到严重影响。昌平交通支队全天投入大量警力进行交通维护疏导。傍晚降雨虽有所减弱，但还在持续中。

据昌平交通支队勤务指挥室最新路况，截至20：30分，回龙观地区傍晚的8处积水路段已经减少到3处。

分别是：

回龙观育知东路城铁桥下（短时难以恢复）、

北清路白各庄村口、

朱辛庄地铁站以北

龙泽城铁站过街天桥下、北清路生命科技园铁道桥下、流星花园、良庄西街、郑各庄新村北门等5处积水路段已经基本恢复正常。

其中育知东路城铁桥下积水较深，从今天上午已经造成交通中断，交通短时难以恢复。

交管部门提醒广大市民——

尽量减少外出，注意出行安全。驾车要提前选择好绕行路线，避免通过积水路段。

同时，通过监控看到，一些车辆不听指示劝阻，强行进入积水区域，有可能给车辆造成不必要的损害。有的行人一边打伞一边用手机在路面的积水中拍摄视频，一旦遇到泄水井盖翻起的情况，就可能出现不测。

在此提醒您：雨中出行，安全第一。

海淀区各街道组织防汛工作人员对街道辖区内低洼地带积水和下水不畅的雨水篦子进行清理疏通。

怀柔区城区多路段严重积水，第一时间派出30名抢险人员分组对城区道路进行巡查，疏通积水路段并及时疏导过往车辆及行人，确保安全。

北京西站组织工作人员在各个进出口疏导旅客，确保通道畅通，及时清理站内积水，安放置防汛沙袋。

预警继续！明天仍有大雨

北京市防汛指挥部提示：预计16日夜间至18日，我市仍将有强降雨天气，请市民注意自身安全，减少或避免山区出行，远离河道和危险山区，注意防范山洪和泥石流等地质灾害。同时，避免低洼地带及桥下停车，确保生命财产安全。

北京市气象台今天18时发布大风蓝色预警信号，预计至前半夜，本市自西南向东北大部分地区有6-7级短时大风，阵风可达8级，请注意防范。

据北京市气象台预报：今天傍晚到夜间阴有雷阵雨，短时雨强较大，最低气温24℃；明天白天阴有中到大雨（局地暴雨），最高气温27℃，最小相对湿度75%。

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责任编辑：余鹏飞