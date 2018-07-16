海南：党员干部大操大办祭祀 发现一起查处一起

原标题：海南纠“四风”：党员干部大操大办祭祀，发现一起查处一起

落实中央八项规定精神、驰而不息纠“四风”是一场输不起的攻坚战、持久战。海南省各级纪检监察机关发扬钉钉子精神，一刻不停歇地推进作风建设，一个节点一个节点坚守，一个问题一个问题突破，管出习惯、抓出成效、化风成俗，推动纠“四风”在坚持中深化、在深化中发展。

坚持领导带头，以上率下发挥示范引领作用

7月4日早晨，一辆公务车从海南省纪委监委办公区驶出前往临高县，这是海南省委常委、省纪委书记、省监委主任蓝佛安一个星期以来第二次到基层调研。

不先踩点、不带随从，不预设路线、不通知媒体……直奔调研现场，了解具体情况、解决实际问题、谋划长远发展，彰显带头树立良好作风的行动决心。

党的十九大报告指出，坚持以上率下，巩固拓展落实中央八项规定精神成果，继续整治“四风”问题。对标中央精神，海南召开省委常委会，研究出台省委省政府关于深入贯彻落实中央八项规定精神的实施细则，就改进调查研究、精简会议活动、精简文件简报、规范出访活动、改进新闻报道等八个方面提出明确具体的要求，强调各级领导干部特别是省级领导要以上率下，带头反对“四风”、锤炼优良作风。

一段时间以来，省级领导干部严格执行省委省政府出台的实施细则，从参观考察到座谈调研，轻车简从、简化用餐、就近住宿，发挥“头雁效应”，以优良作风带动下级党政机关和党员干部转作风改作风，取得较好效果。

向作风问题“亮剑”，必须加强调查研究。这一方面是省委省政府实施细则的重要内容，另一方面也是聚焦问题、增强改进作风针对性的必然要求和有效举措。海南要求全省领导干部在深入改进作风中，深入基层、深入群众，全面了解情况，充分发挥调查研究对于发现问题、破解难题、推动改革的基础性作用。

纪委监委作为党内监督和国家监察专责机关，在落实中央八项规定精神中负有重要责任，调查研究应当成为做好工作的基本功。省纪委监委明确提出，纪检监察领导干部在作风建设中要带头加强调研，严明调研纪律，通过扎实蹲点调研，把情况摸清吃透，整体提升决策、执行、监督水平——

分析新情况新问题，省纪委监委对全省扶贫领域监督执纪问责工作进行再部署，制定60条具体措施；为破解熟人社会难题，海口市探索区级“交叉”巡察，安排4个区的组长到其他区试点“交叉”巡察……实践中，纪检监察领导干部把自己摆进去、把职责摆进去，进一步提高调查研究实效，不断完善推动工作的思路和办法。

领导干部带头是全面的而不是有选择的，无论大事小事，无论工作还是生活，都要时刻强化带头意识。“工作中以上率下、身体力行，为党员干部立起良好标杆；生活中厉行勤俭节约，为全社会清廉节俭风气的培育树立表率。”省纪委监委有关负责同志表示。

保持高压态势，夯实作风转变的基础

“2010年，时任三亚市住房和城乡建设局风景办副主任程火生在旅游项目监督检查工作期间，借用管理服务对象一辆小汽车，直至2017年11月才归还。2018年4月，程火生受到党内严重警告、政务记大过处分……”端午前夕，海南省纪委监委通报四起违反中央八项规定精神典型案例。

巩固拓展落实中央八项规定精神成果，把作风建设引向深入，关键在持之以恒、久久为功。如果前紧后松、时紧时松，只会半途而废、前功尽弃，不正之风就会卷土重来。省纪委监委把监督检查落实省委省政府出台的实施细则作为工作重点，各级纪检监察机关保持正风肃纪的高压态势，对“四风”问题精准监督、精准发现、精准处置、精准曝光，在持续浓厚不敢、知止氛围中，夯实作风转变的基础。

抓节点一以贯之。端午抓粽子、中秋抓月饼、元旦抓贺卡、春节抓烟花爆竹……每到重要时间节点，省纪委监委都发布通知，部署节日期间监督执纪问责工作，划出作风建设“红线”；畅通监督渠道，充分发挥报纸、网络、微信等平台作用，节假日期间24小时受理信访举报；各级纪检监察机关组建检查组，深入酒店、景区等地开展监督检查，着力整治节日期间“四风”易发问题。

创新监督方式手段。五指山市纪委监委运用数据比对、信息化甄别等手段，深挖隐形变异“四风”问题线索；屯昌县纪委监委组织检查组开展“点穴式”督查，重点检查公车私用、公款吃喝转入食堂等问题……各级纪检监察机关严格执行落实节日期间紧盯“四风”问题值班、报告和督办制度，灵活运用专项检查、交叉互查等多种方式，对执纪审查中发现的“四风”问题线索深挖细查、绝不放过。

通报曝光成常态。今年以来，全省各级纪检监察机关共对120起332人违反中央八项规定精神及“四风”典型问题点名道姓公开曝光，形成高压震慑态势。同时，省纪委监委用好用活“反面教材”，开展村“两委”干部违纪违法案件警示教育工作，通过以案施教、以案明纪，教育大家以反面典型为戒，守好纪律底线。

以党风带民风，“八项规定”改变琼州大地

“现在村里把‘公期’办成了树文明新风尚的节日，大家都减轻了负担，别提有多高兴了！”海口市象塘村村民梁定布为移风易俗工作“点赞”。

过“公期”，是海南的一种区域性祭祀活动，是地方文化习俗。然而一段时间以来，祭祀活动“变味”，形成了讲排场、比阔气的不良风气，家家大摆“流水席”，老百姓不堪重负。受不良风气影响，少数党员干部也在祭祀期间大操大办，在社会上造成了恶劣的影响。

没有严惩，无以为治。全省各级纪检监察机关切实履行监督责任，对党员干部过“公期”期间大操大办的发现一起、查处一起，同时加强日常监督管理，划出纪律红线。2017年以来，全省共查处党员干部大操大办问题14起，给予纪律处分12人。同时，各级党组织对普通群众加强引导，把握规律、分类施策，建立健全移风易俗长效机制。如今，文明节俭过“公期”，已经成为全省干部群众的共识。

风成于上，俗形于下。党员干部特别是领导干部作为“关键少数”，既是移风易俗的领导者、推动者，又是实践者、示范者。从公务接待不饮酒到工作日不喝酒，从不得违规操办婚丧喜庆事宜到严禁开展封建迷信活动，党员领导干部带头践行、示范引领，群众叫好，纷纷跟进。“以前我们建新房都要请全村人来喝酒庆祝，一喝就是两三天，现在再也不干了。”保亭县什巾村刚迁入新居的村民说。

随着纠治“四风”的不断深入，不正之风得到有效遏制，庸懒散拖、高高在上等现象明显扭转，全省党员干部昂扬起苦干实干的精气神。放眼海南社会，正气上扬、浊气下降，崇清尚俭、崇德向善、崇实守法的新风尚正在生长，人们的信心足了、干劲大了。

“‘中央八项规定’如同‘空气净化器’，净化政治生态、密切干群关系、改变社风民风，为海南稳步推进自由贸易试验区和中国特色自由贸易港建设注入强大动能。”省纪委监委有关负责同志表示。

点评：

纠正“四风”不能止步，必须以徙木立信的精神，坚持不懈抓下去，这是十九届中央纪委二次全会的明确要求。海南省各级纪检监察机关坚决贯彻落实中央部署，扭住“四风”问题不放，以加强作风建设的实招，巩固拓展落实中央八项规定精神成果。

党的十八大以来，作风建设的成效有目共睹。然而，这些成效还不稳固，防反弹防回潮的压力不小。奢靡、享乐两“风”基本刹住，但还在窥测反击；形式、官僚两“风”问题突出、表现多样，梗阻着政令畅通、侵害着群众利益。把作风建设引向深入，必须坚持发扬钉钉子精神，持之以恒、久久为功，抓出习惯、化风成俗。

作风建设永远在路上，纪检监察机关须以坚强的政治定力和战略定力，不松劲、不停步、再出发，紧紧扣住监督检查中央八项规定及其实施细则精神执行情况这一“重点任务和经常性工作”，一个节点一个节点坚守，一个问题一个问题突破。全党上下齐心协力，朝着化风成俗的方向努力，作风建设定会迎来风清气正的美好前景。

来源：中国纪检监察杂志

责任编辑：余鹏飞