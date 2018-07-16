北京市长陈吉宁到昌平区密云区现场调度防汛工作

原标题：陈吉宁到昌平区、密云区现场调度应急防汛工作

7月16日，北京市委副书记、市长陈吉宁来到昌平区、密云区，沿着泥泞的道路深入受灾地区和村庄，现场调度应急防汛工作。

昌平区育知东路城铁桥是典型的下凹式立交桥，由于短时内降雨量过大，桥下积水严重，市排水集团第一时间赶赴现场进行排水抢修作业。

密云区本次受灾严重，西湾子村泄洪道漫水桥和张家坟村琉辛路出现塌方，陈吉宁要求：要保持高度警惕，加强现场指挥，发挥专业抢险力量作用，做好防护和保障，确保抢险施工安全和工程质量，保障城市安全运行。

在琉辛路抢险现场，陈吉宁主持召开应急调度会议，指出：要加强领导，设立救援现场总指挥，画出安全线，专人统一调度，分工协作、密切配合，确保施工安全；及时派驻救援和医疗队伍，坚决保障受灾居民群众和被困游客安全；要严格落实防汛责任，切实做到干部靠前，在岗在责；要加强医械力量，成立驻村工作组，现场调度，加强巡查，真正进村入户，严格排查安全隐患，确保安全度汛，要保持高度警惕时刻戒备。未来几天，本市还将迎来降雨，要全力以赴、严阵以待，落实好各项应急预案和措施，强化救灾装备配置，把防范风险的基础工作抓实抓牢。要切实做好受灾群众的安全转移和安置工作，采取一切措施确保人民群众生命财产安全。

陈吉宁向值守在抢险救灾一线的消防官兵和志愿者表示慰问，感谢他们为防汛救灾工作作出的贡献，北京市政府秘书长靳伟一同调度。

责任编辑：张玉