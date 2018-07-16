北京暴雨白河迎20年来最大洪水 19名被困游客获救

原标题：京城暴雨|白河20年最大洪水19名游客被困山上终获救

从15日夜间开始，北京市昌平、密云、房山和海淀等地出现大到暴雨。

今日，北京气象台发布暴雨蓝色预警和地质灾害橙色预警信号。交管部门消息，暴雨已致密云、怀柔、房山等地公路塌方16起，另有多地、多路段出现不同程度积水，车辆被淹、人员被困等情况。

密云白河则迎20年来最大洪水。当地琉辛路段发生山体塌方，道路受损。

村民回忆，凌晨下起暴雨，大到“打着手电都看不清路”。此前有19名游客被困山上，现已安全转运。相关部门也正在组织道路抢修，同时向被困村民运送物资。

下午，北京多城区再次出现降雨。14时40分，北京市气象局继续发布暴雨蓝色预警信号，表示预计至16日夜间本市大部分地区将有雷阵雨天气。

北京市防汛指挥部提示，预计16日夜间至18日，北京市仍将有强降雨天气。并提示市民注意自身安全，减少或避免山区出行，远离河道和危险山区，注意防范山洪和泥石流等地质灾害。

密云白河迎20年来最大洪水

重案组37号从国家防总、水利部了解到，受降雨影响，北京密云白河张家坟水文站流量1300立方米每秒，是1998年以来最大洪水。

北京市防指于今日3时30分启动Ⅳ级应急响应，4时升级为Ⅲ级应急响应，5时发布白河洪水黄色预警。

北京市防办报告，截至今日6时，北京市面平均降雨量26毫米，城区平均降雨量24.5毫米，最大降雨量密云张家坟303.4毫米，超过200毫米、100毫米的雨区覆盖面积分别达350和1000平方公里。受降雨影响，密云白河张家坟水文站流量1300立方米每秒，是1998年以来最大洪水，是1972年以来第三大洪水，怀柔区大水峪水库超汛限1.7米。

重案组37号从市交通委路政局获悉，截至今日16时，此次暴雨共造成北京公路突发事件29起，其中公路塌方16起、公路积水10起、公路水毁3起。其中，公路塌方较为严重的是怀柔区G111京加路、密云区琉辛路，据介绍，目前密云区琉辛路K29+000处发生山体塌方，塌方体约76立方米，未出现人员伤亡。其他区未报告重大险情灾情。目前正在抢险中。

▲密云琉辛路受损路段，长约70米。受访者供图

暴雨成因

郊区山前一带易出现暴雨

对于此次降雨，北京市气象局发文解释道，近期本市一直处于副热带高压西北侧的西南气流影响。在15日夜间，西南暖湿气流明显加强，对于北京降水的发生提供了充沛的水汽条件。

尤其在23时以后，边界层的西南气流明显加强为超低空急流，在超低空西南急流和地形的共同作用下，西部和北部山前一带的动力和水汽条件更有利于出现强降水，房山的东南部山前和密云的南部山前一带出现暴雨和大暴雨。

再加上近期北京一直处于高温高湿的对流不稳定环境中，这种环境条件极易导致出现以短时强降水为主的强对流天气。这类天气的特征就是降水效率高、短时雨强大。以最大降水站密云的西白莲峪为例，4个小时降雨量达到了288.7毫米。

并提醒市民，建议不要前往山区危险地带、河道以及地质灾害隐患区域活动。另外，低洼地区和部分路段易出现道路积水，请注意出行安全。

密云张家坟村

凌晨大雨 村民：“打着手电都看不清路”

今日下午，重案组37号在出现山体塌方的密云区琉辛路看到，黑龙潭自然风景区入口处道路已经封锁，此处距离塌方处约六七公里。道路两旁立有蓝色警示牌，提示：前方路段塌方，有积水，危险，禁止通行。路面上可见仍有大片积水，时而有车辆从山体塌方方向驶来。位于封锁口的工作人员表示，目前前方正在抢修，直到抢修完毕方可通行。

▲航拍密云琉辛路，受山体塌方影响被冲毁的路段。图/新京报记者彭子洋 摄

航拍受山体塌方影响的路段，视频显示，琉辛路位于山体外侧，盘山而建。其中一路段受山体塌方影响，出现中断。站在中断的道路一侧，可见前方路面“消失”。再向前约六七十米处，才可见路面。

村民刘健（化名）回忆，昨晚11时左右开车行驶在琉辛路上，雨已经下得很大。当时公路上的水流速很快，且有20多公分深，水位已经达到自己小腿位置。

任连怀家住密云张家坟村多年，在受损路段下游经营了一家养猪场。今日凌晨约1点钟左右，他被雨声吵醒。因担心猪场受灾，便起身前去查看。“雨特别大，打着手电都看不清路。”他描述，当时雨大到打在身上都很疼。

此时，他发现猪场内的积水已经没过大腿，水位在肚脐位置，大部分猪都浮在水里。“主要是小猪，赶紧把它们都赶到笼子里。”所幸未造成严重的损失。

村民于先生自家种的玉米就在受损路段附近，事后他去了现场，目测塌方大概深十多米，除了自家的两亩多玉米地，还有一名村民家的也都被塌方和洪水冲毁。

今天白天，当地又陆续下了几场雨。当地村民拍摄的两段视频显示，两股水流从琉辛路旁边山体上倾泻而下，流经冲毁路段汇入白河之中。另一段视频中，白河流经密云县黄土梁村时，水势大且急，冲毁了河边的部分栏杆，并漫上栏杆外的河滩。

▲暴雨过后，密云当地一公路被冲毁。 图/密云区防汛办

下午16时许，当地又开始下雨，任连怀说自己从昨晚到现在还没回过家，不知道家中情况。因为担心猪场受灾，只能暂时守在这里。

黄土梁村农家乐

消防人员翻越塌方路段营救游客

重案组37号从现场了解到，以受山体塌方损毁的路段为中心，上游是黄土梁村，下游是张家坟村。采访中，多名张家坟村村民表示，因道路损毁受阻，上游村庄内的情况尚无法得知。

重案组37号致电黄土梁村当地一家农家乐，工作人员表示，当晚有游客受困于此。“主要是因为雨太大，地上积水把路冲断了，导致车辆不能前行，游客就打了救援电话，随后救援人员就走了他们。”并表示，目前村内已无游客，“附近景区也封了，不接待了。”

密云区石城镇副镇长介绍，此前有19名游客在黄土梁村住宿，目前已经安全送出了5人，其余14人已被消防人员转移到安全地带，现正在等待车辆将他们送到汽车站，然后返回市内。

▲今日下午，救援人员在密云营救被困游客。图/新京报记者彭子洋 摄

据两名获救的游客回忆，此前的行程是周六去云蒙山农家乐然后来到黄土梁度假村游玩，同行的有八个人，多是六十多岁的退休老人。今日凌晨两点多下起大雨，水混着石头沿着河道从山上流下来。房主见状，将他们向更高处的房子转移。

“一宿没睡，山里也没信号，停水停电。”其中一名游客说道，村里的路有多处塌陷和积水，其中最深处已经到了胸部位置，直到今日下午五点多才获救。

张家坟村书记任连才介绍，此次降雨已致其行政村内多处大坝受损，有两户村民房屋出现部分坍塌，另有一户房屋出现裂缝。至于有村民反映的院墙被冲毁，他表示，因数量较多，尚无确切统计。此外，有三四百亩地的农作物受损。

任连才告诉重案组37号，张家坟村属行政村，下设四个自然村，村民总人数不到90。暴雨发生后，已于今日凌晨三时将村民转移至安全地点。“目前面临的主要问题就是村民的吃水问题。”他说道，其中一个自然村水泉峪，因水井被淹没，水质浑浊，目前已将水样送检，等待结果。

▲今日，密云村民站在院门口和街坊讨论着昨夜的暴雨。 图/密云区防汛办

重案组37号从现场了解到，目前现场救援分为两个部分，一方面是运送物质至被困村庄内，另一方面则是清理路上碎石，抢修受损路段。

北京市交通委员会路政局密云公路分局副局长齐庆明介绍，此次降雨造成琉辛路k24+500路段拱涵冲毁，约70米路段损坏。现初定的抢修方案为，在该路左侧修建约5米宽，长100米的临时便道，并埋设排水管线。

但由于该临时便道左侧为山体，右侧为白河，需对该便道路基进行加固处理，预计工期5天。具体方案需根据具体勘查后再定。

回龙观

桥下积水 交通指挥、抽水同作业

今日稍早时段，交管部门介绍，受暴雨影响，昌平回龙观地区的很多路口、路段出现不同程度积水，其中对交通造成严重影响的是育知东路轻轨桥下。重案组37号注意到，回龙观育知东路轻轨桥下积水严重，已造成交通中断，积水最深时达3米，有车辆被淹。

▲今日13时许，昌平区回龙观育知东路轻轨桥下。图/新京报记者王贵彬 摄

一位居住在回龙观地铁站附近的市民告诉重案组37号，从昨天晚上就开始下雨，今早七点左右开始下暴雨，最严重的时候有八九辆车淹在育知东路城铁桥下。昌平交通支队沙河大队大队长闫宝利介绍，从今天早上从7点开始，育知东路轻轨桥下的瞬时雨量特别大，造成南北向断路。后工作人员从该路段两端进行封路，向东西向分流，同时，在部分水深不明的路线由民警站在水中对过往车辆示警，帮助群众判断水深。

13时，重案组37号在现场看到，北京排水集团抢险大队的应急车辆已经就位，正在对桥下积水进行应急抽排作业。随着救援的陆续进行，已有数辆机动车被从水中拖出，桥下积水深度也略有下降。

据了解，现场无人员伤亡，不少被淹车辆都是长期在此停放的违停车辆。交管部门提示，下雨不要把车停在树下、桥下等低洼路段。进入汛期后，请出行车辆提前选择好绕行路线，尽量避开积水点段。

▲昌平区回龙观，工作人员正在进行抽排水作业。图/新京报记者王贵彬 摄

15时许，此前被淹没的单车已经完全露出，汽车也已露出大部分，育知东路轻轨桥下积水已基本排完。

怀柔

女司机遇山洪抱紧大树求救

受大雨影响，今日凌晨近5时，怀柔区河水上涨，琉璃庙镇双文铺一辆私家车因山洪熄火，一名女性被困，紧抱大树等待救援。 据怀柔消防汤河口中队救援人员介绍，被困女子起初想自行上岸，由于水流湍急，致使其无法行走，只有紧抱大树等待救援。获救后，其生命体征正常。

▲营救被困女子现场。消防供图

10时30分左右，昌平区回龙观镇东半壁店村因地势低洼，道路积水，最深处有1.2米，致13名群众被困。后在救援人员的帮助下，穿上救生衣，终解困。

除人员被困情况，还有居民因此出行受阻。13时许，重案组37号在昌平区北七家镇北亚花园看到，几栋楼之间的通道都被水淹没，积水漫到成年男子的小腿。有居民拄着木棍探索，趿拉着拖鞋小心翼翼外出，也有快递车辆被困水中，无法启动。

在昌平区小辛庄村，多位居民表示，当地从昨天晚间开始下雨，一直下到今天上午11点多才停，早上都是蹚着水出去上班的，积水漫过人的膝盖。还有多辆停在低洼路段的汽车被淹，只露出车顶。

▲今日上午，昌平区小辛庄居民蹚水上班。受访者供图

一名沿路商户说，看到雨水流进自家店铺后就赶快在店铺门口铺上装满小石子的袋子堵雨水，之后就拿盆子往外盛，直到下午3点多才把屋子清理干净。而下午4点多，当地再次下起雷阵雨，仅10分钟，积水又再次漫过行人脚踝。

气象部门提醒，今夜仍有雷阵雨。

19时40分，市气象台升级发布暴雨黄色预警信号，预计本市降雨将持续到18日早晨，大部分地区雨量可达40-60毫米，局地将超过100毫米。可能出现强降水诱发的中小河流洪水、山洪、地质灾害等次生灾害，低洼地区可能出现积水，提醒市民注意防范。

新京报记者张彤 康佳 左燕燕 潘佳锟 裴剑飞 李玉坤 实习生刘名洋 张赢 李森 徐静 张熙廷

责任编辑：张玉