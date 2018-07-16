湖南：上半年处分8985人 含周国利等17名省管干部

原标题：湖南：今年上半年已对周国利等17名省管干部审查调查

处置问题线索37681件次、立案15401件、处分8985人，比上年同期增长64%、12%、19%；先后对周国利、王华平、谢立等17名涉嫌严重违纪违法的省管干部进行纪律审查和监察调查；273名党员干部主动向纪检监察机关交代违法问题，同比增长52.5%……今年上半年，湖南省持续保持惩治腐败高压态势，着力强化和巩固“不敢腐”的震慑，不断为夺取反腐败压倒性胜利增砖添瓦。

保持高压态势，惩治腐败一刻不松、半步不退

“始终保持力度不减、节奏不变，抓住‘关键少数’，持续保持惩治腐败高压态势，当好政治生态‘护林员’。”认真贯彻落实十九届中央纪委二次全会精神，湖南省纪委监委对惩治腐败立场坚定、态度鲜明。

针对厅级干部贪腐问题高发、多发现象，湖南省建立健全发现问题线索和查处“关键少数”的制度机制。在日常信访举报工作中，对涉及“关键少数”的重要问题线索优先办理，对情况具体、内容翔实的举报作为重要办件移送、转送或交办，并加强跟踪督办。省委巡视组在巡视时着力发现“三类重点人”的问题线索，并及时移送处理。

5月11日，湖南省政协原副秘书长、机关党组原成员陈三新被通报接受纪律审查和监察调查；

5月15日，湘潭市委副书记赵文彬被通报接受纪律审查和监察调查；

5月18日，娄底市政协副主席肖扬被通报接受监察调查……

今年上半年，湖南省纪委监委频频发布重磅消息。从该省查处的一批“关键少数”案例不难看出，在全面从严治党新征程中，“越往后执纪越严”是要求，更是趋势，不论什么人，不论职务多高，只要触犯了党纪国法，都要受到严肃追究和严厉惩处。

在紧盯“关键少数”同时，全省纪检监察机关按照中央纪委二次全会部署，突出重点、加大对群众身边涉黑涉恶腐败问题的查处力度。省委常委、省纪委书记、省监委主任傅奎多次强调，解决这类问题，始终是纪检监察工作的重心所在。

靖州县原副县长、公安局原局长杨建国入股靖州某休闲酒店，充当“保护伞”，谋取私利，被开除党籍和公职；临武县武水镇石桥村党支部书记兼综治中心领导小组主任文平军，利用职务之便，伙同辖区内派出所干警为他人开设赌场、从事违法犯罪活动通风报信，泄露查处违法犯罪活动信息，被开除党籍，其涉嫌犯罪问题被移送司法机关依法处理……一个个群众身边的黑恶“保护伞”被清除，群众拍手称快。

心存侥幸、企图外逃的也别想跑。上半年，在中央追逃办的统筹指导下，湖南紧盯外逃重点个案、压实各地各单位责任、坚持追逃防逃两手抓，共从7个国家和地区追回外逃人员9人，其中涉嫌职务犯罪1人、涉嫌经济犯罪8人，抓出声势，形成震慑，释放出“有逃必追、一追到底”的强烈信号。

贯彻“以人民为中心”思想，开展专项整治

为推进全面从严治党向纵深发展、向基层延伸，进一步巩固发展湖南风清气正的良好政治生态，今年以来，针对人民群众反映强烈的突出问题，湖南持续加大专项治理力度，一批损害人民群众切身利益的问题在整治中被发现并查处。

紧盯易地扶贫搬迁、危房改造、产业扶贫等重点领域，深挖细查突出问题背后的腐败和作风问题。上半年，发现扶贫领域腐败和作风问题线索14932件次。湘西州纪委监委严肃查处了衡阳市卫计委原副调研员全金文在扶贫帮扶中为他人谋取利益等腐败案件，立案45人，追缴违纪资金2000余万元。上半年，全省公开曝光扶贫领域典型案件1066件、2022人，警示那些企图动扶贫“奶酪”的“莫伸手，伸手必被捉”。

继续推进国家公职人员违规参与涉矿等经营性活动专项整治。强化跟踪管理，对已经如实报告但因客观原因仍未完成清退的国家公职人员，实行销号管理、动态监督，确保尽快清退到位。截至5月底，全省纪检监察机关立案审查国家公职人员违规参与涉矿等经营性活动问题225件，结案116件，处理561人，追缴违纪资金2909万元。

针对群众反映集中的中小学违规征订教辅材料问题，省纪委联合省教育厅持续开展专项整治。5月中旬，从省教育厅和各市州教育局抽调59名干部，对58所学校进行明察暗访，发现问题线索104条。截至5月底，共立案506件，给予党纪政务处分355人，移送司法机关21人，追缴违规资金1.3亿多元。

“就是要将以人民为中心的执纪执法理念贯穿始终，对发现的侵害群众切身利益问题，坚决亮剑，绝不遮掩、绝不护短。”省纪委监委有关领导如是说。

深化监察体制改革，推动制度优势转化为治理效能

“监委同志，我是来交代情况的。”1月3日下午，一位中年男人夹着鼓鼓的公文包走进了刚成立两天的花垣县监委办公室。

这名男子叫吴明文，是花垣县农业局农村能源管理办公室主任。2009年以来，一直负责当地农村太阳能热水器和太阳能路灯发包工作。几年来，收受“回扣”数额很大。

今年元旦，花垣县监委挂牌运行当天，就在县电视上发出通告，指出如果党员干部、公职人员主动交代违规违纪事实，作出深刻检讨，将视情节轻重依纪从轻或者减轻处分。看到通告，加之之前在县纪委召开的警示教育大会上得知县监委将启动农村太阳能路灯项目中的腐败问题专项治理，几番纠结之后，吴明文选择了“自首”。

2月6日，桑植县水务投公司原董事长、农村供水总站站长田永红到县纪委监委投案“自首”。

选择主动交代问题的，不止是吴明文、田永红这样的党员干部。去年12月29日，龙山县监委挂牌。当天下午，某工程承包商黄某就前来“自首”。黄某表示，了解到纪委监委加大对行贿行为打击力度，决定投案，“在外面压力太大了，躲是躲不掉的。迟一天不如早一天，只有主动交代问题，才是最明智的选择。”

违规违纪者乃至违法犯罪者“自首”，既折射出深化国家监察体制改革、制度优势正转化为治理效能，也反映了全省各级纪委监委坚持惩治与警示震慑效果相统一，在形成“不敢腐”的氛围方面取得初步成效。

今年以来，湖南省各级监委坚持挂牌即开工，切实履行监督调查处置职责，综合运用留置等调查措施，坚持受贿行贿一起查，同时建立健全反腐败协调机制、腐败案件快速查办机制，案后综合治理机制，着力提高查办案件的实效性和震慑力。如省农业科学院生产管理处财务科原出纳倪向军挪用公款案，是全省首例由省监委指定基层监委查处的留置案件，从采取留置措施到移送审查起诉，仅用时一个半月；长沙市纪委监委指定宁乡市纪委监委办理全省首件涉嫌单位行贿留置案，采取留置措施只有44天，均取得较好的法纪效果、社会效果。

紧盯重点不放松，铁拳反腐不停步。省纪委监委主要领导表示，下半年将继续贯彻党中央决策部署，落实中央纪委二次全会精神和省委要求，一刻不停歇地将党风廉政建设和反腐败引向深入。

点评：

十八大五年间，以习近平同志为核心的党中央雷霆出击、重拳惩贪，反腐败斗争取得压倒性态势并巩固发展。但是，压倒性态势还不是“胜势”“定势”，当前腐败滋生的土壤和条件仍然存在，反弹回潮的风险依然很大。在依然严峻复杂的反腐败斗争形势面前，湖南坚持“以人民为中心”思想，高压严治坚决“打虎”“拍蝇”“猎狐”，努力将监察体制改革的制度优势转化为治理效能，推动反腐败工作不断深入。

反腐败是一场输不起的斗争。正所谓“狭路相逢勇者胜”“越是艰险越向前”，各级纪检监察机关当认真贯彻落实党的十九大精神和十九届中央纪委二次全会部署要求，以深化纪检监察体制改革为契机，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，聚焦重点人、重点事和重点问题，在“更有效地遏制增量、更有力地削减存量”上下功夫，坚持受贿行贿一起查，大力压缩“围猎”与甘于被“围猎”生成空间，乘势而上保持高压态势，坚定不移、精准有效惩治腐败，深化构建不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制，向着“夺取压倒性胜利”的目标坚定迈进。

来源：廖远哲/中国纪检监察杂志

责任编辑：张玉