辽宁：沈阳1万余名干部主动说明违规用车等并退款

原标题：辽宁：沈阳1万余名干部主动说明违规公务用车等情况并退款

沈阳市和平区城管局党组书记刘云初、纪委原书记赵长江因单位多人发生借公务考察学习之机公款国内旅游问题被问责，海城市粮食局党委原书记张景宏、纪检组长刘清浩因下属单位海城市军粮供应站违纪违法问题多发被问责……6月13日，辽宁省纪委通报7起落实全面从严治党主体责任和监督责任不力被问责的典型案例，再次敲响权责一致、有责必究的警钟，在全省引起不小震动。

今年1月，辽宁省委出台《加强党风廉政建设和反腐败工作三年计划（2018-2020年）》，对履行管党治党主体责任和监督责任的内容再聚焦，对责任边界再梳理，强调精准落实责任，用好问责利器。今年1月至5月，全省共有178名领导干部被问责，党纪政务处分141人，16个党组织被问责。问责倒逼了全省各级党组织认真履行管党治党责任，激励全省党员干部知规明矩，干事创业。

紧盯“关键少数”，以问责层层压实主体责任

3月30日上午，沈阳市辽宁大厦。省委常委、省纪委书记、省监委主任廖建宇对省属某大型国企党委书记进行约谈。

“2017年以来，全省查处省管企业顶风违反中央八项规定精神问题5起，你们企业就占了2起，这个情况你是否掌握？”

“问题在下面，根源在上面，对于贯彻落实中央八项规定精神，企业党委是否做到了知责尽责？”

单刀直入的犀利提问，直指企业党风建设的短板，让被约谈者感受到前所未有的压力。

今年3月底、4月初，在不到一周的时间里，省纪委通过当面约谈、书面约谈、委托约谈等方式，共约谈了市县、省属国企高校等13个地区、单位的“一把手”。

约谈在“关键少数”当中引起强烈震动。3月30日下午，被廖建宇约谈的国企党委书记立即召开集团会议，针对问题逐一制定整改措施。4月以来，其他被约谈的地区和单位也迅速行动起来。锦州市对9个县（市、区）和市直有关部门党委（党组）主要领导逐一谈话提醒，启动县区和市直互检；本溪市对2015年以来发生违反中央八项规定精神问题的35家单位主要负责人集体约谈，严格“一案三查”；鞍山市聚焦形式主义、官僚主义等10个方面具体表现，开展为期3个月的专项整治……

省纪委监委有关领导表示，“开展约谈，就是要以落实中央八项规定精神的‘小切口’推动地区和单位作风的‘大变局’，进一步压实全省各级党委管党治党主体责任。”

“不管党治党，就要丢面子、挨板子！在辽宁爬坡过坎的关键期，作为‘关键少数’更要担当起管党治党的政治责任。”阜新市委书记裴伟东深有感触地说。

省纪委严肃查处铁法能源有限责任公司原党委常委、副总经理包宏案件后，省委要求严肃问责，责令集团党组作出深刻检查，并认真整改。企业召开公司领导班子专题警示教育会议，认真反思整改，查找制度漏洞，制定了《公司违规经营投资责任追究制度（试行）》和公司党委2018年巡察工作方案，推动全面从严治党要求在企业落地生根。

动员千遍，不如问责一次。在强力问责、精准问责的氛围中，全省各级党组织特别是“关键少数”带头履责，进一步担起主体责任，采取有力有效的措施，积极净化修复政治生态。

紧盯重点领域，以问责推动中央决策部署落实

“严肃问责，必须强化精准思维，以问题为导向，紧盯重点领域，持续精准曝光，这样才能起到警示一案、治理一片的目的。”省纪委常委、省监委委员崔隆说。

今年以来，省纪委在扭住中央八项规定精神不落实问题同时，紧盯贯彻中央脱贫攻坚决策部署不坚决不到位、污染防治攻坚战中工作推动不力等突出问题，强化精准思维，采取精准措施，加大问责力度，推动党员干部担当尽责，确保党中央决策部署落到实处。

上半年，全省共查处扶贫领域腐败和作风问题260个，给予党纪政务处分309人，问责45人。7月2日，省纪委对六起扶贫领域形式主义、官僚主义典型案例予以通报。其中，阜新市阜新蒙古族自治县于寺镇副镇长白雪洁因对其联系的他本改村扶贫资金使用问题负有领导责任，受到党内警告处分后，于寺镇党委在全镇深入开展警示教育和自查整改，镇政府组织开展了扶贫资金管理使用情况大排查，确保扶贫资金用在最需要的地方。

问责还推动生态环保领域突出问题得到有效解决。按照省委认真抓好中央环保督察反馈问题责任追究的有关要求，近期省纪委对涉饮用水源保护区、水污染防治、生活垃圾处置以及违法围填海等中央环保督察移交的9个方面责任追究问题线索，由省纪委监委领导赴相关地区和部门当面交办问责核查任务，压实党委（党组）责任，从决策、执行、审批、监管四个层面精细研判，分类处置，实现追责全覆盖，推动中央保护生态环境的决策部署真正落到实处。

紧盯突出问题，以问责强化监督执纪效果

在实践中，全省各级纪检监察机关还注重突出基层党委整治群众身边腐败和作风问题的主体责任，推动各级党组织解决普遍存在的共性问题和本地区突出的个性问题，因地制宜、精准施治，把全面从严治党覆盖到“最后一公里”。

违规配备使用公务用车以及私车公养问题在全省各地不同程度存在。全省各级纪检监察机关针对这一突出问题，开展专项检查、交叉互查以及巡察检查，加大了监督检查力度和频次，同时公开曝光，强力问责，督促各地区各单位压实责任。在强大的问责压力下，沈阳1万余名党员干部和公职人员主动说明情况并退款，挽回经济损失4610万元，同时70多人被诫勉谈话或受到纪律处分；皇姑区对15名领导干部失职问题严肃问责，并督促区城管所等单位开展自查自纠，有的单位公车油耗量降低40%。

强力问责管党治党不严、充当“老好人”行为，倒逼党组织扛起政治责任，着力解决宽松软问题。大连市体育局在三年时间里共有21名党员干部受到党纪政务处分，其中6人被追究刑事责任。今年3月，大连市委对市体育局党组严肃问责，责令体育局党组作出书面检查，并予以通报，对党组书记、局长张运东给予党内严重警告处分，并调整职务，对体育局纪检组原组长朱丽给予党内警告处分。体育局党组痛定思痛，召开警示教育大会、签订责任状、对党员逐一谈话提醒，并以问题为导向，目前正从七个方面进行整改。

营口市大石桥市广播电视台党组原书记、局长哈恒桥和纪检组组长孙守航，对三位副台长违规为子女操办婚宴、收取下属礼金不制止、不报告，分别受到撤职处分。党风连着民风，这一问责在当地干部群众中引起较大反响，一定程度上推动了当地婚丧嫁娶方面不良民俗的转变。

紧紧咬住“责任”二字，抓住“问责”这个要害，坚持行使权力和担当责任相统一，辽宁省坚持精准问责，夯实各级党组织和广大党员干部的责任担当，有力推动党的路线方针政策得到有效贯彻落实和全面从严治党向纵深发展。

点评：

党和国家事业向前推进，全面从严治党向纵深发展，都离不开党员干部的责任担当。在十九届中央纪委二次全会上，习近平总书记深刻总结十八大以来全面从严治党宝贵经验，强调紧紧咬住“责任”二字，抓住“问责”这个要害。中央纪委二次全会对夯实全面从严治党责任、用好问责利器专门作出部署。半年来，中央纪委和各级纪检监察机关加大责任追究力度，并公开曝光典型案例，持续释放出不担责就要被问责强烈信号。

从中央要求中明确方向，在实践探索中获得启迪。各级纪检监察机关贯彻落实中央纪委二次全会精神，必须坚持问题导向，突出重点，把“两个维护”作为根本政治任务，强化对维护党的政治纪律和政治规矩失责问题的问责，紧盯中央八项规定精神不落实、贯彻中央脱贫攻坚决策部署不坚决不到位、污染防治攻坚战中工作推动不力等重点问题加大问责力度。同时，强化精准思维，坚持实事求是，依纪依法实施精准问责，提高问责工作规范化、法治化水平，坚决杜绝问责流于形式或者出现宽松软问题，以有效问责压实责任、激发担当。

来源：刘妮 王臻/中国纪检监察杂志

责任编辑：张玉