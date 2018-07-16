四川：巡视巡察上下联动 确保巡察监督无死角禁区

原标题：四川：巡视巡察上下联动，确保巡察监督无死角无禁区

目前，四川省委正对36个县（市、区）进行常规巡视。省委第三巡视组一进驻荣县，该县县委随即派出巡察组，按照省委巡视带巡察要求，对县法院同步开展联动巡察……

这是四川省推进巡视巡察上下联动工作的一个缩影。今年以来，四川省认真贯彻落实党的十九大精神和中央巡视工作五年规划成都推进会部署安排，坚定不移深化政治巡视巡察，积极探索构建上下联动监督模式，利剑出鞘直抵全面从严治党“神经末梢”。

强化统筹，织密立体监督网

早在2014年，四川即探索开展市县巡察工作， 2017年5月，全省21个市州、183个县（市、区）就已全部建立巡察制度、全部设立巡察机构、全部推开巡察工作，构建了省市县三级巡视巡察体系。截至目前，市县党委共列编巡察办204个，组建巡察组701个，一线巡察人员到位3016人，组织机构全面到位。

十九大报告明确提出，“建立巡视巡察上下联动的监督网”。巡视巡察同宗同源，相辅相成。省委书记彭清华履新后，把巡察工作作为强化基层党组织监督的战略抓手，明确要求“巡视带巡察”，坚持巡视巡察一体谋划、一体部署、一体推进。全省建立22个省委巡察工作联系点，巡视巡察工作在组织领导上实现责任闭环，在监督对象上实现延伸互补，在成果运用上实现共用共享，在队伍建设上实现统一调度，巡视巡察互动互补的良好格局初步形成。

着眼完善党内监督体系，加强顶层设计。上半年，省委对标中央巡视最新要求修订了省委巡视工作办法；日前，省委常委会审议通过十一届省委巡视工作规划和市（州）、县（市、区）党委巡察工作办法，旗帜鲜明突出“两个维护”，确定了未来五年全省巡视巡察工作的“路线图”“任务书”。据悉，新一届省委任期内，将采取常专结合、上下联动等方式，统筹推进共10轮完成对342个党组织的巡视全覆盖。同时，市县两级将按照“党组织建到哪里，巡察就跟进到哪里”的要求，确保巡察监督无死角无禁区。

省委第二轮巡视期间，省委巡视办对6个省委巡察工作联系点就贯彻执行中央和省委巡视工作规划、开展巡察工作情况进行了专项检查，推动责任落实。“检查组从业务开展、力量配备、信息化建设等方面发现了我们巡察工作中存在的问题，一方面感觉肩上责任更重了，但另一方面思路更清，少走弯路，信心也更足了。”彭州市委巡察办负责人坦言。

根据督导调研情况，省委巡视机构近期建立完善了书记专题会听取汇报情况报备等10余项制度，有效解决各地巡察机制不健全、工作不规范、标准不统一等问题。

创新招式，打好“川味”组合拳

“熟人社会”一直是影响巡视巡察实效的重要因素。省委巡视机构对此开展专题调研，并在实践中推广运用《破除熟人社会影响，提高巡察质效》的调研成果。上半年，资阳市委第四轮开展提级巡察和交叉巡察，将57名抽调人员“打散”混合编组，异地作战、“生脸”监督，发现“三大问题”121件，收集问题线索173条，边巡察边移交问题线索已立案4件。“与前几轮信访少甚至没有信访的情况相比，基层群众不愿反映、不敢反映问题的难题得到了较好解决。”资阳市委巡察办负责人表示。

从成都平原到康巴大地，类似探索还有不少。全省统筹建立巡视巡察智库，达州、巴中探索市县“同对象、同进度”巡察模式，集中发现某一行业领域市县乡三级的问题；眉山探索建立市、县（区）上下同步、点线联动巡察机制，把同一系统问题“巡”全“察”透；成都、南充、阿坝等市州建立了巡察成员单位联席会议协作机制、机动巡察工作机制……

按照高质量推进巡视工作的新要求，四川省委巡视顺应新形势，注重在总结市县经验的基础上创新“打法”。当前，省委正开展对36个县（市、区）常规巡视，省委巡视组一进驻各县（市、区）后，当地随即派出巡察组，按照省委巡视带巡察要求，对有关单位同步开展联动巡察。

“省委巡视优势在于权威高、业务精，但受精力和时间约束，难以对所有问题深挖细查。市县巡察位于监督前沿，但存在站位不高、人情干扰等问题。开展这种‘延伸式’监督，同频共振、优势互补，能实现‘1+1>2’的效果。”省委第三巡视组组长王显强点赞道。

双剑合璧显锋芒，铁腕震慑正风纪。十一届省委对24个单位的首轮巡视，发现违反“六项纪律”方面问题395个，领导干部问题线索273件，涉及省管干部53人。在省委巡视指导下，7个市和64个县开展脱贫攻坚专项巡察试点，发现扶贫领域问题2500余个。

直击“痛点”，写好“后半篇文章”

针对上一轮省委巡视反馈意见，不久前四川文理学院探索开展“校内巡察”，进驻某二级学院半个月，就发现各类问题线索18件，其中学院纪委立案4件，进一步放大了利剑震慑效应。

“以巡察接力巡视，对巡视反馈问题大起底、大查摆，推动全面整改，将全面从严治党责任压实到了每个基层党组织和业务点，干部作风明显转变，一些认为巡视‘雨过地皮干’的教职工这一次切实感受到了巡视成效。”四川文理学院纪委相关负责同志说。

四川省委始终将推动问题解决作为提升巡视质效的“临门一脚”。首轮巡视意见反馈后，专门召开国企和高校巡视意见集中反馈会，层层压实责任。针对个别被巡视单位关键问题上整改虚化敷衍的问题，省委巡视机构选取典型，当面约谈了某高校党委、纪委负责人，整改效果立刻焕然一新，不仅巡视反馈的27个问题整改基本完成，同时从巡视发现的“共性”问题入手，举一反三，一批历史遗留问题得到解决。目前，省委首轮巡视反馈的1054个问题，已完成整改913个，整改率达86.6%，健全完善制度658项。

如果说巡视整改偏重于高位推动，各地巡察整改则颇有基层特色。此前，江安县一场“辣味”十足的巡察整改结果评估会议引发关注。被巡察单位“一把手”逐一上台述职接受“检阅”，参会人员针对痛点、难点提问“开炮”，让参与述职的“一把手”红了脸、出了汗，这一做法在省内多个市县推广。为推动问题整改落实，各级巡视巡察整改情况被纳入“两个责任”落实考核指标和党委书记述责述廉必述内容，绵阳、内江等多个市县还探索形成了巡察专题民主生活会制度等工作机制。

创新的是方式方法，不变的是服务发展。“下一步，我们将继续把各级各单位巡视巡察实践中行之有效的创新方法转化为制度成果，推动中央和省委巡视巡察工作部署落地落实，为营造风清气正的良好政治生态提供保障。”省委巡视办有关负责人表示。

点评：

党的十九大在总结十八大以来巡视工作经验基础上，作出“建立巡视巡察上下联动的监督网”的重要决策部署。这是完善党内监督体系、推动全面从严治党向纵深发展的重要抓手，中央纪委二次全会对此提出明确要求。《中央巡视工作规划（2018—2022年）》从领导体制、工作机制、制度体系、组织保障等方面，对建立巡视巡察上下联动监督网作出部署。上半年，北京、四川、内蒙古、重庆、新疆等省区市积极探索，努力构建形成“巡视带巡察、巡察促巡视，巡视巡察同向发力、同频共振”的工作格局，巡视巡察“双剑合璧”，发挥各自优势，形成强大监督合力，有力推动全面从严治党向基层延伸。

巡视巡察再出发，接力奋斗无穷期。各地党委要坚决贯彻落实党中央决策部署和中央纪委要求，坚持巡视巡察工作一体谋划、一体部署、一体推进，在层层压实责任上下功夫，完善配套制度，创新联动方式，提高履职能力，确保巡视巡察在强化党内监督、推动全面从严治党向纵深发展中发挥出更大作用。

来源：邓明/中国纪检监察杂志

责任编辑：张玉