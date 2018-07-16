北京狂风暴雨吹倒高速路牌砸中货车 被困司机获救

原标题：狂风暴雨吹倒高速路牌 房山消防官兵30分钟紧急救援

法制晚报·看法新闻（记者 王雯雯）7月16日17时47分左右，房山消防支队接到报警，称位于京昆高速出京方向皇后台收费站附近一货车被高速路牌砸中，司机被困，需要紧急救援。

消防官兵到达现场后了解到，由于雨大风急，高速路牌被吹倒，砸到一辆行驶在高速路上的货车，车头被砸完全变形，司机腿部被卡住，情况万分危急。

消防官兵针对雨天高速公路上救援情况，迅速做好对应性防护，扩大警示标志距离，并向现场喷洒水雾预防车头起火。

记者了解到，由于高速路牌正好砸在方向盘部位，司机腿部牢牢被卡，想要成功实施破拆救援，必须对路牌进行起吊固定，否则破拆时路牌滑动容易造成二次事故。消防官兵们利用消防抢险救援车吊臂对路牌进行起吊固定，然后利用破拆工具对货车驾驶室进行破拆救援。经过近半个小时的紧张救援，司机被成功救出并移交现场救护人员。

责任编辑：张玉