张彦庆拟任西安市直机关副局级领导职务(图/简历)

原标题：西安市拟提拔任用和平级转任重要岗位市管领导干部任前公示通告

经市委研究，决定将拟提拔任用和平级转任重要岗位的张彦庆等同志予以公示，征求广大干部、群众的意见。现就有关事项通告如下：

1、反映问题的方式：在公示期限内，任何单位和个人均可通过来信、来电、来访等形式，向市委组织部反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章。以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。

2、要求：反映问题要坚持实事求是的原则，反对借机诽谤诬告。

3、公示时间：从7月17日起到7月23日止。

4、公示联系处室和受理方式

联系处室：市委组织部干部监督处

地 址：西安市凤城八路99号西安市委4号楼337室

举报电话：12380

举报网址：xa12380.gov.cn

短信举报：18909212380

中共西安市委组织部

2018年7月16日

西安市拟提拔任用和平级转任重要岗位

市管领导干部任前公示名单

张彦庆，男，汉族，1973年7月生，河南西平人，1995年5月加入中国共产党，1995年7月参加工作，全日制大学学历，工学学士，在职研究生学历，建筑学硕士。曾任中国建筑西北设计研究院有限公司深圳分院副院长、院长，中国建筑西北设计研究院有限公司海外事业部负责人。现任中国建筑西北设计研究院有限公司深圳分院院长、新疆分公司负责人，挂职担任市规划局副局长，拟任市直机关副局级领导职务。

王丽，女，汉族，1973年12月生，宁夏银川人，2004年6月加入中国共产党，1998年8月参加工作，全日制大学学历，在职研究生学历。曾任雁塔区信用联社党委委员、副主任，秦农银行雁塔支行党委书记、行长。现任秦农银行党委巡察办巡察组组长，挂职担任碑林区副区长，拟任市直机关副局级领导职务。

聂文斌，男，汉族，1971年9月生，江西南昌人，1996年1月加入中国共产党，1996年7月参加工作，全日制大学学历，经济学学士，在职研究生学历，工商管理硕士。曾任长安银行公司业务拓展部副总经理、业务管理部副总经理，大唐芙蓉园支行行长、曲江新区支行行长。挂职担任未央区副区长，拟任市辖区副区级领导职务。

刘一平，男，回族，1962年10月生，陕西西安人，1988年12月加入中国共产党，1981年3月参加工作，在职中央党校研究生学历。曾任莲湖区工会副主席，青年路街道党工委副书记、纪工委书记，红庙坡街道党工委副书记、办事处主任，党工委书记、人大工委主任，北院门街道党工委副书记、办事处主任，莲湖区总工会主席。现任莲湖区副区长，拟平级转任重要岗位。

缪宝辉，男，汉族，1970年7月生，陕西西安人，2002年12月加入中国共产党，1992年7月参加工作，全日制大学学历，法学学士，在职研究生学历，管理学硕士。曾任陕西省人大常委会法制工作委员会法规二处副处长、法规一处处长。现任陕西省人大法制委员会办公室法规一处处长，拟任市辖区副区级领导职务。

满杰，男，汉族，1970年6月生，辽宁大连人，民盟盟员，1992年10月参加工作，全日制大学学历，在职研究生学历。曾任西安曲江投资建设公司副总经理，大唐不夜城文化商业有限公司副总经理，大明宫置业有限公司副总经理，法门寺文化景区建设有限公司常务副总经理、总经理，法门寺景区文化产业集团有限公司副总经理。现任曲江大明宫投资（集团）有限公司副总经理，拟任市辖区副区级领导职务。

朱彤，男，汉族，1967年10月生，陕西周至人，1993年11月加入中国共产党，1988年7月参加工作，全日制中专学历，在职中央党校大学学历。曾任周至县委常委、办公室主任，蓝田县副县长。现任蓝田县委常委、副县长，拟平级转任重要岗位。

责任编辑：张玉