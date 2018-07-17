北京暴雨致5个村庄联系中断 5条道路出现严重塌方

原标题：特大暴雨致密云5村庄被淹 百余消防现场救援
新京报快讯（记者左燕燕）据北京消防密云支队消息，16日凌晨，密云西北部地区出现特大暴雨，5个村庄因电力、通讯、道路等原因一度联系中断，S310琉辛路等5条道路出现严重塌方，数十名群众被困，密云白河形成仅次于98年的特大洪水。
记者了解到，16日凌晨，密云部分河道发生洪水，15个雨量监测站降雨量超过200毫米，最大降雨量密云西白莲峪319.5毫米，最大雨强出现在密云黄峪口，1小时降雨118.5毫米。
市消防局119指挥中心共调集特勤消防支队、战勤保障基地、密云消防支队及所属溪翁庄消防中队，共计15部消防车，100余名官兵火速赶赴现场救援。
经过消防官兵连续作战，截止发稿时间，已成功救援失联群众3名、被困人员40人，协助转移3个镇549户1096人，确保了无人员伤亡。
目前，城市河道已恢复平稳运行，多处洪灾得以有效控制。
点击进入专题：北京突遭暴雨致多路段积水 汽车变“游艇”
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