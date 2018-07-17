新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

北京暴雨致5个村庄联系中断 5条道路出现严重塌方

北京暴雨致5个村庄联系中断 5条道路出现严重塌方
2018年07月17日 00:07 新京报作者：左燕燕
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：特大暴雨致密云5村庄被淹 百余消防现场救援

　　新京报快讯（记者左燕燕）据北京消防密云支队消息，16日凌晨，密云西北部地区出现特大暴雨，5个村庄因电力、通讯、道路等原因一度联系中断，S310琉辛路等5条道路出现严重塌方，数十名群众被困，密云白河形成仅次于98年的特大洪水。

　　记者了解到，16日凌晨，密云部分河道发生洪水，15个雨量监测站降雨量超过200毫米，最大降雨量密云西白莲峪319.5毫米，最大雨强出现在密云黄峪口，1小时降雨118.5毫米。

　　市消防局119指挥中心共调集特勤消防支队、战勤保障基地、密云消防支队及所属溪翁庄消防中队，共计15部消防车，100余名官兵火速赶赴现场救援。

　　经过消防官兵连续作战，截止发稿时间，已成功救援失联群众3名、被困人员40人，协助转移3个镇549户1096人，确保了无人员伤亡。

　　目前，城市河道已恢复平稳运行，多处洪灾得以有效控制。

点击进入专题：
北京突遭暴雨致多路段积水 汽车变“游艇”

责任编辑：张玉

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区