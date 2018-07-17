港媒：内地老龄化问题严重 结婚率出生率双降

原标题：结婚率出生率双降！港媒：内地解决老龄化问题任重道远

参考消息网7月17日报道 港媒称，中国内地老龄化社会问题看来形势严峻，最新官方统计显示出生率和结婚率均大幅下降。预计到2050年前后，老年人口数量将达到4.87亿的峰值，占总人口的34.9%。

据香港《南华早报》网站7月16日报道，人口迅速老龄化迫使内地开放二胎政策。不过，内地媒体援引国家卫生健康委员会的统计数字报道称，虽然推出了新政，但是去年内地大约出生了1758万新生儿，而60岁以上的人口却达2.41亿。

报道称，去年，人口出生率降至12.43‰，低于2016年的12.95‰。报道说，51%的新生儿不是头胎。

南京大学一位人口统计学家说，出生率下降的主要原因是育龄妇女人数下降，这种人口结构是上世纪90年代的低出生率导致的。

他说，其他因素还包括人们推迟结婚年龄和不愿生孩子，但是目前影响有限，尽管十年之内会有较为显著的变化。

报道称，与此同时，今年一季度有300万人在民政部登记结婚，低于2013年同期的430万，跌幅达30%。

报道称，为解决低出生率问题，已经提出的办法包括国家税务改革实行子女补贴。

报道指出，为促进消费，内地计划提高交纳个人所得税最低门槛，从每月3500元人民币提高到5000元，很多人口统计学家认为也应实行子女补贴政策。

根据统计局早先的统计数字，东北的辽宁、黑龙江和吉林这些传统重工业区的人口老龄化问题尤为严重。

报道称，在辽宁省，去年20%以上的人口超过60岁，地方政府上周推出一项长期政策，鼓励年轻夫妇生二胎，鼓励老年人延长退休年龄或自主创业。

责任编辑：刘德宾 SN222