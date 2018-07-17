原标题：英媒：香港将推区块链贸易融资业务 推动融资业升级换代

参考消息网7月17日报道 英媒称，在香港实质上发挥央行作用的香港金融管理局，下月将启用基于区块链的贸易融资平台，与包括汇丰银行、渣打银行在内的21家银行联网。

据英国《金融时报》网站7月15日报道，该系统由中国平安集团设计开发，将是由政府主导的第一批、也是规模最大的示范项目之一，旨在推动全球贸易融资业升级换代。

报道称，常规贸易融资与供应链融资交易流程繁杂，区块链可以简化每一步流程的验证及关联方背景资质的查验，从而大幅减少完成上述金融活动所需的时间和文书工作。

目前由银行牵头利用区块链技术正在开发的贸易融资平台不在少数。今年5月，汇丰银行宣布利用区块链技术完成全球首笔具有商业可行性的贸易融资交易。德意志银行与荷兰合作银行也联手推出类似业务。

报道称，在众多由政府扶持的贸易融资平台中，香港金融管理局的项目将是最早投入使用的平台之一。平安集团副总裁陈心颖说：“银行主管机构把各家银行召集起来，就免去银行单打独斗了。”

报道表示，与香港金管局合作的银行都将成为这个平台的所有方。参与合作的金融机构数量还没有最后确定下来，但是预计有21家银行。

报道称，平安集团的金融技术公司金融壹账通，利用已经在内地采用的技术设计开发了这个香港贸易融资平台。陈心颖说，香港平台的一大特点是，让贸易与供应链融资服务向小公司敞开大门。

由于签约新客户需要进行审慎调查，涉及的成本越来越高，因此世界各地的小公司一般无法获得银行业服务。金融壹账通的技术能够以低成本广泛提取公司数据，从而对潜在客户完成评估。也就是说，这个贸易金融平台将来可以承接小型业务。

报道称，区块链是一种分布式账本技术，是比特币等加密货币的基础技术。区块链不采用中心化清算流程，而是用大量计算节点来验证交易，安全性几乎牢不可破。

据报道，这种技术预计会颠覆贸易融资业，它可以大幅削减处理交易所需的海量文件和人力。一些交易耗费的时间可以由14天减少到仅1天。

新型贸易金融平台还更容易发现欺诈活动。企业请求银行拨付的资金往往超过完成贸易所需的资金额度。用区块链来记录交易，各关联方都能看到所需的融资额度，从而降低企业超额获得资金的能力。

报道称，金融壹账通一直把业务重心放在中国内地。今年初，该公司在新加坡开设办事处，现在境外有上百名员工。香港贸易金融平台是该公司在中国内地以外最大的商业项目之一。

这是2014年7月10日拍摄的位于中环国际金融中心的香港金融管理局正门。 新华社记者 李鹏 摄

责任编辑：刘德宾 SN222