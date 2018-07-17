新京报评上千吨废料被异地偷埋:无法掩埋的是真相

原标题：“上千吨废料被异地偷埋”？无法掩埋的是真相

在对该事件深入调查、依法追责之外，还需将目光投向对化工废料的减害处理问题。

▲第三方检测机构人员对疑似掩埋化工废料处进行取样。 图片来源：澎湃新闻

文|肖玮

备受关注的“江苏金坛水北工业园被曝地下掩埋化工废料”事件有了新进展。7月15日，金坛区成立联合调查组，邀请第三方检测机构对疑似污染地块取样分析。

记者在现场注意到，涉事地块有两处开挖点发现疑似黑色污染物，重约数吨。经初步检测，其中一处的挥发性有机物出现“爆表”，PPM（体积浓度）数值超过5000。据现场检测人员称，PPM数值超过0，即说明土壤中存在污染物。

“中央环保督察组刚离开就遭举报”“异地掩埋”“多达几千吨之多”……这些举报所涉信息，让此事吸睛无数。

从已有信息判断，这起疑似环境污染事件显然是“人为”。所谓“人为”，大概在两个层面：一是人为制造污染。“问题黑土”不是天上掉下来的，显然需要继续“深挖”。二是监督层面的后知后觉。

据媒体报道，2012年底该地即因当地群众举报，地方环保部门曾要求企业将已干化的“化工废料”送至专业场地焚烧。面对如今挖出的数吨黑土，不管当年有无及时查处，当地有关部门都有必要给出一份涉及权责践行的“情况说明”。

最新消息显示，经当地环境监测站初步检测，这些黑色污染物的pH值最高达12.28，属于强碱性污染物。虽然“pH值在12.5以上才能确认是危废”，确定是危废才能将相关责任人移送公安机关刑事立案，但实名举报者声称的“掩埋量达几千吨”是否属实，对土壤造成了什么影响，污染持续了多久，这些疑点仍有待廓清。

▲被举报掩埋化工废料的地块已于7月15日开挖。 图片来源：澎湃新闻

也就是说，挖出废料，还得挖出真相。废料固然能“偷埋”，真相与责任却无法掩埋。

从环境学角度来说，任何雷霆治污中的停产、限产乃至关门，并不能从源头上解决废料减量与污染预防的问题。这起事件在部分地方产业仍未跳出工业依赖的背景下并不稀奇，也指向两个具体的现实问题：国内化工企业的固废处理能力究竟处于什么水平？以掩埋方式处理固体废物在基层究竟有谱没谱？

俗话说，垃圾是错配的资源。那化工废料呢？减害处理的化工废料起码不应沦为环境“杀手”。而解决办法有两个：一个是清洁生产，再一个是绿色处置。

这些年，很多地方的农药厂等成为“污染大户”，这并不是说农药就是可以原罪的市场产品。说到底，还是因为源头的生产技术缺乏环境考量，在成本控制上没有环境预算。

生产粗放、排放任性，部分产业领域的环保技术水平与公众期待有不小距离。正因此，随着全民环保意识和基层环境执法能力渐强，矛盾凸显。

“掩埋大法”，就是跑偏的具体体现。尽管《环保法》和《固体废物污染环境防治法》等上位法不缺，相关“控制标准”也早已确立。但是，科学严谨的“掩埋处置程序”，已然沦为某些无良企业的“就地（异地）处决秘诀”。

所以，在对该事件深入调查、依法追责之外，还需将目光投向对化工废料的减害处理问题。在当下产业升级的大势中，也只有重视清洁生产、悉心钻研固废处置的核心技术，同时规范环保标准、强化环境执法，堂·吉诃德式的实名举报，才不至于成为此类问题曝光的“标配”。

□肖玮（环境学者）

责任编辑：张玉