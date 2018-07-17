人民日报：保护主义阻挡不了中国改革开放步伐

原标题：保护主义阻挡不了中国改革开放步伐（思想纵横）

马宏伟

改革开放是中国的自主选择，是当代中国发展进步的活力之源，是实现中华民族伟大复兴的必由之路。

40年来，从高度集中的计划经济体制到充满活力的社会主义市场经济体制，从封闭半封闭到全方位对外开放，改革开放所带来的历史性突破，开创了我国经济、政治、文化、社会、生态文明全面发展的崭新局面。今天，中国已经成为世界第二大经济体、第一大工业国、第一大货物贸易国、第一大外汇储备国；7亿多贫困人口成功脱贫，占同期全球减贫人口总数的70%以上，人民生活水平提高了十几倍；连续多年对世界经济增长的贡献率超过30%，有力推动了世界经济复苏，为世界各国人民带来诸多发展机遇。

改革开放之所以具有如此巨大的魔力，是因为它符合经济发展规律、符合人类社会发展规律。无数实例和研究都表明，市场机制是人类社会迄今最有效的资源配置方式；一个经济体的发展速度与其开放程度具有正相关性。在改革开放进程中，我们把市场经济的长处与社会主义制度的优势有机结合起来，建立和完善社会主义市场经济体制，使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用；坚定不移奉行互利共赢的开放战略，推动形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局，努力与世界同行、为人类作出更大贡献，推动构建人类命运共同体。

外部压力和挑战阻挡不了中国改革开放的步伐，只能激发中国共产党和中国人民进一步深化改革、扩大开放的决心和动力。上世纪90年代初，面对严峻的国际环境，我们党明确提出建立社会主义市场经济体制的改革目标，实现了改革开放理论和实践的大突破，开创了我国社会主义现代化建设新局面。本世纪初，在我国许多产业发展与发达国家存在较大差距、我们对国际经贸规则还不十分熟悉的情况下，我们党果断作出加入世界贸易组织的战略决策，推动我国经济全面融入经济全球化，在下海游泳中学会了游泳，使我国成为世界制造业和货物贸易第一大国。

近年来，一些西方国家民粹主义泛起、贸易和投资保护主义抬头、逆全球化思潮涌动，经济全球化走到了新的十字路口。习近平主席在世界经济论坛2017年年会开幕式上的主旨演讲中强调，中国坚持对外开放基本国策，奉行互利共赢的开放战略。国际舆论对此评价道，中国成为“世界经济稳定的关键”。在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上的主旨演讲中，习近平主席宣布大幅度放宽市场准入、创造更有吸引力的投资环境、加强知识产权保护、主动扩大进口等一系列重大举措。以更大的决心和力度推进改革开放，这就是我们应对贸易和投资保护主义的态度。保护主义阻挡不了中国改革开放的步伐。

中国的改革开放不会止步，因为自我完善和发展是我国社会主义制度的重要优势。只有在实行改革开放的社会主义社会，生产关系、上层建筑才能主动地、建设性地进行自我变革，最大限度调动一切积极因素，不断解放和发展生产力。

中国的改革开放不会止步，因为与时俱进是中国共产党的鲜明品格。从“以农村包围城市，武装夺取政权”到“走自己的路，建设有中国特色的社会主义”，从“解放思想、实事求是”到“改革开放只有进行时、没有完成时”，与时俱进是中国共产党鲜明的理论品格和实践品格，是改革开放事业披荆斩棘、开拓前进的动力源泉。

中国的改革开放不会止步，因为守正创新是中华民族的精神基因。“唯知常而后能应变”。常中有变，变则通，通则久。中华民族具有既恪守原则又高度灵活、有大风骨亦有大器量的优秀传统，因而中华文明能够绵延5000年、不断创新发展。面对当今世界大变局，我们尤须不为任何风险所惧、不为任何干扰所惑，将全面深化改革进行到底。

责任编辑：刘德宾 SN222