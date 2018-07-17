人民日报：锻造“自我始”的品质

原标题：锻造“自我始”的品质（人民论坛）

清代叶燮在《原诗》中写道：“出而为情、为景、为事，人未尝言之而自我始言之，故言者与闻其言者，诚可悦而咏也。”可见，“自我始”的开创性、独创性、首创性，是一种难能可贵的精神气质。

写诗为文如此，征战沙场亦如此。兵法有言，战胜不复，知变为大。意谓每一次取胜之法都不是简单重复，而在于针对实情灵活运用。想出奇制胜，就离不开“自我始”的智慧和勇气。公元前541年，狄人骚扰太原，晋君派苟吴和魏舒挥师驱讨。魏舒勘察战场后发现，这里地形险要、道路狭窄，战车难以发挥作用，于是号令全军“请皆卒，自我始”，带头毁弃车辆、徒步发起冲锋，结果取得大捷。这次行动若论规模，在战乱频仍的春秋时期并不突出。但是，魏舒通过“请皆卒，自我始”的战法革新，最终战胜了以步战见长的狄人。这其中所体现的风险决策的胆略、立身为旗的魄力，已经超越战斗本身，给人以深刻启示。

“自我始”，需要激发冲破惯性的锐气。据宋代《独醒杂志》记载，南宋初年的名相吕颐浩，在中书省让一名堂吏摘掉头巾。堂吏反驳说：“祖宗以来，宰相无去堂吏巾帻法。”吕颐浩答：“去堂吏巾帻，当自我始。”其实，摘不摘头巾，不算什么大事。问题在于，该如何面对“祖宗以来”无人打破的陈规。诚然，“随大流”“依旧规”一般不会出大的问题，但如果不与时俱进、因时制宜，一味囿于惯例、规矩，则会束缚思维、影响创新。有时候，敢于站出来说一句“自我始”，往往能打破因循守旧的怪圈，增强改革创新、发展进步的气氛。

“自我始”，需要培育不惧牺牲的精神。当年，维新变法失败之后，有人劝谭嗣同逃走，他却坚决不肯：“今日中国未闻有因变法而流血者，此国之所以不昌也。有之，请自嗣同始。”“请自嗣同始”，虽只寥寥几字，却饱含着“苟利国家生死以”的决心，彰显了“虽千万人吾往矣”的意志。这种敢于说出“自我始”的人，是“拿出自己的生命去殉我们的事业”的人，是“将生命价值发挥到顶点”的人，为后来者照亮了前行的道路，值得人们永远铭记。

为了动员学生去艰苦的阿里地区考察，钟扬曾说：“别人不愿去，我们必须去。”因为在他眼中，“总是需要一些先锋者”。今天，我们身处深刻变革之中。国家的前途命运，取决于我们每个人的态度与行动。现实中，有的人面对改革，满心是个人利益的盘算，私誉损毁的计较，进退得失的斟酌，然而，面对前进道路上的艰难险阻、浅滩暗礁，“我今不为，而望谁为之乎”？只有更多人敢于说出“自我始”、真正做到“自我始”，勇当改革的探路者、勇闯改革的“无人区”，我们才能解决错综复杂的难题，推动改革事业不断打开新局面。

当然，“自我始”的前提是定好基点、选准方向。譬如，“廉自我始”值得提倡，“贪自我始”却万万不可；“破除陋习自我始”应当鼓励，“破坏规矩自我始”则必须避免。不忘初心、砥砺奋进，让千里之行始于足下、始于今天，我们何愁不能抵达更高远的人生境界。

责任编辑：刘德宾 SN222