人民日报：在关键核心技术上力求突破

原标题：在关键核心技术上力求突破（评论员观察）

——把创新主动权握在自己手中①

吕晓勋

科技创新的赛场上，不跑是落后，跑得慢了也是落后，迎头赶上、奋起直追，是我们的必然选择

“关键核心技术是国之重器，对推动我国经济高质量发展、保障国家安全都具有十分重要的意义，必须切实提高我国关键核心技术创新能力，把科技发展主动权牢牢掌握在自己手里，为我国发展提供有力科技保障。”日前召开的中央财经委员会第二次会议上，习近平总书记再次论及提高关键核心技术创新能力的重要性，要求切实增强紧迫感和危机感，坚定信心，奋起直追，努力取得重大原创性突破。

提高关键核心技术创新能力，这件让习近平总书记念兹在兹的事情，代表着我们这个国家今天最迫切的需求之一。快步迈向现代化强国的中国，正行进在切换发展动力的关键拐点。改革开放以来40年的学习、引进、消化、吸收，大大增强了我们在众多领域的科技能力。从电视机、洗衣机、电冰箱、空调器等日用品，到移动电话、个人电脑、互联网应用等信息工具，从钢铁、石化、建筑材料等传统产业，到量子通信、载人航天、分子生物学等尖端技术，随着国家、社会、企业等层面不间断的投入，中国人在科技创新方面的自信在逐渐增强。在某些重要关节点上，我们快速突破的能力令国人自豪，令国外同行惊叹。

但科学技术的进步不像种庄稼，有投入就几乎肯定有产出。抛开基础研究巨大的不确定性不谈，即使是在他国已经走通的工程技术领域，很多关键点也是不容易攻克的。有科技人员提到，核电站中有一种控制棒，采取无缝焊接制成，众多工程师多年攻关，始终没能掌握其中的诀窍，最后还是不得不高价进口。此外，像航空发动机、控制芯片，甚至是普通的滚珠轴承，要缩短与先进国家的差距都非常艰难。在专利制度日臻严密的今天，有时候即便找到了正确的答案，也无法绕过先行者设置的“专利池”，被迫为自己的迟到支付高昂的“知识使用费”。

“难”只是创新的障碍之一。在迈向成功的道路上，更有许许多多各种各样的诱惑。在尝到了引进消化吸收甜头的同时，我们有些科技人员养成了“拿来主义”的习惯，遇到问题就习惯性地想“外国同行是怎么想的”，看“外国同行是怎么做的”。跟踪模仿肯定比自主创新来得容易，就是这种还没做题就想翻书后“标准答案”的习惯，消解了一些人的钻劲和闯劲，捆住了他们的好奇心和想象力。另一方面，尽管鼓励科技工作者用研究成果创业，但如果都急于“变现”，一旦有机会产生效益，立马就放弃进一步的深入研究，奔着“股票上市”般的利益而去，最后无论是在科学还是在技术上，留下的都是一些粗糙凑合的半成品。

在不少关键领域，核心技术受制于人这一“最大隐患”，并没有得到彻底解决。产业对外技术依存度高，难免被人“牵着鼻子走”；先导性战略高技术领域科技力量薄弱，很多时候就不得不看别人脸色行事。习近平总书记反复强调，“在别人的墙基上砌房子，再大再漂亮也可能经不起风雨，甚至会不堪一击”。科技创新的赛场上，不跑是落后，跑得慢了也是落后，迎头赶上、奋起直追，“努力成为世界主要科学中心和创新高地”，是我们形成更强大的科技影响力的必然选择。

中国眼下的科技创新，形势逼人，挑战逼人，使命逼人。在科技实力正从量的积累向质的飞跃、点的突破向系统能力提升的基础上，我们仍需切实增强紧迫感和危机感，努力取得重大原创性突破，把科技发展主动权牢牢掌握在自己手里。

责任编辑：刘德宾 SN222