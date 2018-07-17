人民时评：筑好应急管理“防护网”

原标题：筑好应急管理“防护网”（人民时评）

盛夏时节，极端天气增多，四川、甘肃发生严重暴雨洪涝灾害，房屋、农田受损；福建、浙江受台风“玛莉亚”影响，也出现强降雨，数十万人受灾。针对这两次灾害，国家应急管理部紧急启动救灾应急响应，派出工作组赶赴灾区。据报道，针对“玛莉亚”台风灾害，国家应急管理部前期已专门派出预警响应工作组，未雨绸缪，台风登陆后，及时就地转为救灾应急响应工作组，投入战斗，最大限度减轻灾害损失。

每一次灾害，都在检视着一个国家的应急体系建设和应急救援能力，今年4月16日挂牌成立的应急管理部，也因此备受社会关注。作为我国应急管理体系建设的重要里程碑，应急管理部的组建，有助于加快构建中国特色应急管理体制。专家指出，此举将改变以往应急管理中资源分散、条块分割、各自为政的局面。“统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合”的中国特色应急管理体制，有利于将防灾抗灾成效最大化、最优化。

应急救援是人命关天的大事，任何时候都不能有丝毫麻痹大意。近3个月以来，应急值班从“一把手”做起，自上而下，人人在状态，时刻准备着；制定应急管理手册条分缕析、严谨缜密，努力让应急救援更加有序有效。安而不忘危，治而不忘乱，应急管理不仅要有应对挑战的高招，还要有防范风险的先手，不仅能打好化险为夷的硬仗，还必须夯实防患未然的基础。今年4月，《地方党政领导干部安全生产责任制规定》正式印发，几次“约谈”警示广大领导干部时刻绷紧“安全弦”，隐患排查、专项整治、安全教育迅速到位。一整套应急管理体制机制，正在建立和完善。

深化机构改革，完善应急体系，根本目的是最大限度减轻灾害损失、保护群众安全。日前，第二届东盟地区论坛城市应急救援研讨班在广西举行，来自东盟地区论坛的12个成员国和4个国际组织500多名代表，参加了石油化工灭火救援演练观摩、消防运动会等活动。来自中国的消防队伍，展示了精良的装备和过硬的本领，赢得了一致点赞，被称为应急救援的“中国力量”。这得益于应急管理体系的深入改革，对战斗力标准的坚持，让应急救援队伍成为拉得出、冲得上、打得赢的尖兵。

也要看到，应急管理工作涉及单位多、改革力度大、挑战任务重，需要进一步压实安全责任，以及跨区域和跨部门的更好协同配合。前不久，云南举行了一场“担当—2018”地震救援实战演练，消防、民政、财政、通信等多个单位共同参与。这也是应急管理部成立后，首次开展的跨区域地震救援实战演练。演练是为了检验预案、锻炼队伍，通过发现问题，进一步磨合机制。未来，应急救援队伍将得到更充分的锻炼，应急救援的协同性、整体性、专业性还将进一步提升，坚决防范遏制事故发生。

应急管理体系的完善，有赖于进一步的改革，加强各地各部门的协同配合，同时也需要进一步提升全社会的应急管理意识和技能。通过加强应急资源的整合优化，建立健全部门协同、社会参与、多方支持的应急机制，握指成拳，齐抓共管，才能扎实推进应急管理现代化，为我们的社会筑好应急管理的防护网。

责任编辑：刘德宾 SN222