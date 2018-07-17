人民日报：守护绵延后世的生态长江

原标题：守护绵延后世的生态长江（人民观点）

长江，这条蜿蜒万里的母亲河，从远古流向未来，对中华民族有着至关重要的意义。

我住长江头，君住长江尾。长江是中华民族的摇篮，是中华儿女心灵的图腾。无论是在观念里还是在现实中，长江的涨落荣枯，长江沿岸的富庶进步，都让中华儿女魂牵梦萦。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央总揽全局、科学谋划，部署实施长江经济带发展战略，新发展理念唤发新的生机和活力。“共抓大保护、不搞大开发”的理念深入人心，“走生态优先、绿色发展之路”的共识，成为整个长江流域人民奋斗的方向。长江经济带正化身为祖国大地上崭新的“绿飘带”“黄金带”。

看长江，也是看中国。本版今起推出系列评论“让中华民族母亲河永葆生机”，思考如何建设好生态长江、经济长江、文化长江、民生长江，深入推进长江经济带发展，让民族复兴的梦想早日在神州大地变成美好现实。

——编者

从2015年1月到今年6月，长江经济带11个省市检察机关共批捕破坏环境资源保护类犯罪13013人、起诉47350人，各占同期全国检察机关办理此类案件总数的1/3和近一半。权威机构近日公布的数据，既展现了沿江11省市跨区协作、依法护江的成果，也彰显了确保“一江清水”的坚定决心。

长江涵养着占国土面积1/5的沿江生态，带给沿岸4亿人民灌溉之利、舟楫之便、鱼米之裕。然而一段时期以来，“大招商”“大开发”给长江生态系统敲响阵阵警钟：化工围江成势、工业废水偷排、非法码头林立、非法采砂泛滥、河湖湿地萎缩……习近平总书记痛心地说：“‘长江病了’，而且病得还不轻”。昔日大干快上、追求规模速度的发展模式已然走到尽头。

两年前，一个声音犹如黄钟大吕：“当前和今后相当长一个时期，要把修复长江生态环境摆在压倒性位置，共抓大保护，不搞大开发”“推动长江经济带发展必须从中华民族长远利益考虑，走生态优先、绿色发展之路”。习近平总书记的号召，振聋发聩，为长江经济带的发展立规矩、明方向。两年多来，从云贵高原、巴山蜀水到江南水乡，沿江11省市贯彻落实长江经济带发展战略，强化环保治理、优化产业结构、统筹协调联动，长江生态文明建设的壮美画卷正在缓缓铺开。

要说这两年多来最深刻的变化，莫过于理念的嬗变。过去，不少干部存在“先污染后治理”的惯性思维，认为追赶发展阶段“环境代价还是得付”；生态环保与修复各唱各调，谋全局不足，缺乏整体推进。如今，“不搞大开发”“绿色发展”深入人心。宜昌“关、转、搬”134家化工企业，江西湖口县一票否决总投资超过26亿元的污染性项目，浙江等省市投入重金修复水生态……“共抓大保护”“生态优先”成为共识，沿江各省市“去污还绿”“拒黑植绿”。环境保护联防联控、生态修复加强合作、环境犯罪联合执法……为搞好长江大保护，沿江省市逐渐摒弃各自为战，在“共”字上做好文章。数据显示，2017年沿江11省市GDP增速持平或高于全国平均水平，有力说明长江大保护，不会影响经济发展速度，绿水青山就是金山银山。

理念之变，必然推动制度重构。中央层面，以《长江经济带发展规划纲要》为统领，以《长江经济带生态环境保护规划》等10个专项规划为支撑的顶层设计基本完成。地方层面，为呵护湖泊湿地之绿、留住长江生态之美，打破了行政界限和区划壁垒，协商合作机制全面建立。湖南对全省79个限制开发区域县取消人均GDP考核；贵州率先启动生态环境损害赔偿制度试点；浙江全省一盘棋，积极推进太湖流域、钱江源等流域的生态保护……两年多来，上下同欲、协同奋战，为把长江经济带建设成为我国生态文明建设的先行示范带、创新驱动带、协调发展带提供了有力的制度保障。

“非知之难，行之惟难。”唯有务实行动才能让长江生态万象回春。有这样两张照片：同是岳阳市君山华龙码头，前一幅污水横流，分辨不出哪儿是砂石、哪儿是江岸；后一幅芦苇铺绿，水清河晏，江豚腾跃。放眼整个长江流域， 截至去年底，959座非法码头全部拆除，其中809座完成生态复绿；928个黑臭水体整治已开工826个，完工498个；截至6月底，环境敏感区内的化工园区、化工企业依法撤销……实践证明，做好顶层设计后，各地一锤接着一锤敲，就没有解不开的“化工围江”，没有禁不住的“非法毁江”。

尽管生态长江建设成果显著，但依然容不得有松口气、歇歇脚的想法。比如，有的部门在抓生态保护上主动性不足、创造性不够，甚至以缺少资金、治理难度大等理由拖延生态修复进度。又如，流域生态功能退化依然严重，非法码头、非法采砂反弹压力大，污染产业向中上游转移，区域合作虚多实少。面对这样的形势，推动长江经济带发展，关键是要正确把握整体推进和重点突破、生态环境保护和经济发展、总体谋划和久久为功、破除旧动能和培育新动能、自身发展和协同发展等关系，以“功成不必在我”的境界和“功成必定有我”的担当，既“治已病”，又“治未病”，让母亲河永葆生机活力。

责任编辑：刘德宾 SN222