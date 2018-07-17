台北故宫新院长上任 宣称要把“故宫台湾化”

原标题：中国人的台北故宫，他要“台湾化”

新院长要让台北故宫“台湾化”。

台北故宫新任院长陈其南16日正式上任。他宣称重要任务之一是“故宫台湾化”，在岛内引发关注。

台北故宫新任院长陈其南，昨天下午举行媒体茶叙。来源：台湾“联合新闻网”

陈其南16日称，因为历史的转折与巧合，保存故宫文物变成“台湾人的责任”，故宫要像大英一样，“做古文明的继承者”，替后代、全世界保留“世界文明的资产”。“不管你认不认同中华文化，都能够欣赏故宫文物。”

至于怎么把故宫变成“台湾人的故宫”，陈其南称首先是把故宫“土著化”，通过博物馆“塑造一个人对国家、对社会、对民族共同体的想象。有没有可能让每个来故宫的人都以台湾为骄傲？”陈其南还称，“要让人即使主张台独，也可以重视中华文物”。

台湾“联合新闻网”报道截图

台北故宫副院长李静慧举例称，以往看待翠玉白菜只会专注于它的玉及做工，顶多再讲一下这是清朝瑾妃的嫁妆，但现在陈其南希望“台湾化”，未来可以用社会情境的脉络把它跟嫁妆有关的文物一起展出，借此连结人们的情感。

翠玉白菜。

“中央社”称，今年71岁的陈其南是美国耶鲁大学文化人类学博士，其“本土”色彩及论述能力深受李登辉器重。陈其南本人16日谈到，担心对岸看到他的政治色彩，不愿意合作。

陈其南。来源：台湾“联合新闻网”

谈到是否与北京故宫合作，陈其南称，“只要他们不排斥，我们愿意继续合作”。他表示担心对岸看到他的政治色彩，“不愿意跟们合作”。他想藉此次茶叙告诉对岸“没有不爱中华文物”。

“联合新闻网”称，台北故宫近年来在与北京故宫的竞争中败下阵来。而陈其南的政治色彩浓厚，掌管“政治敏感度高”的台北故宫，未来恐怕争议不断。

责任编辑：桂强