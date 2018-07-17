受雷雨天气影响 首都机场全天取消航班142架次

来源：首都机场

[特殊天气]首都机场出现雷雨天气，预计持续至09：30。受本场及终端区周边地区雷雨天气影响，首都机场部分航班出现延误或取消，截至08：00，全天取消航班142架次。请旅客朋友随时关注航班动态，及时与所乘航空公司联系，以免耽误您的行程。

责任编辑：吴金明