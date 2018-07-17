这名正厅级干部被公诉：助儿子转校 串供对抗审查

原标题：湖北一正厅级干部被公诉：曾向组织提供虚假情况，串供堵口对抗审查

日前，湖北师范大学原党委书记丁么明（正厅级）涉嫌受贿罪一案，经湖北省人民检察院指定管辖，由黄石市人民检察院向黄石市中级人民法院提起公诉。

检察机关在审查起诉阶段，依法告知了被告人丁么明享有的诉讼权利，并依法讯问了被告人丁么明，听取了其辩护人的意见。黄石市人民检察院起诉书指控：被告人丁么明在担任湖北工程学院副院长、院长、党委书记期间，利用职务上的便利，在职务调整、承接工程项目、工程款支付、职工录用和调动等方面为他人谋取利益，非法收受他人财物，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。

2017年11月3日，湖北省纪委发布消息：湖北师范大学原党委书记丁么明涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。

据2017年12月13日湖北省纪委消息：日前，经湖北省委批准，湖北省纪委对湖北师范大学原党委书记，湖北工程学院原党委书记丁么明严重违纪问题立案审查。

经查，丁么明违反政治纪律，在省委巡视组巡视湖北工程学院期间，向组织提供虚假情况，掩盖其违纪事实，在得知组织调查后，与相关涉案人员串供堵口，对抗组织审查；违反中央八项规定精神，对湖北工程学院违规使用公款购买香烟和高档酒用于公务接待活动，负主要领导责任；违反组织纪律，利用职务影响违规帮助其子调换专业、转学校，违规将有关领导干部子女及亲属录用或调入到湖北工程学院工作；违反廉洁纪律，收受可能影响公正执行公务的礼金。利用职务上的便利为他人谋取利益并收受财物，涉嫌受贿犯罪。

丁么明身为党员领导干部，理想信念丧失，严重违反党的纪律，并涉嫌犯罪，性质恶劣、情节严重。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经湖北省纪委常委会议审议并报湖北省委常委会议批准，决定给予丁么明开除党籍处分；经湖北省监察厅厅长办公会议审议并报请湖北省人民政府批准，决定给予丁么明开除公职处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。

丁么明简历：

丁么明，男，汉族，1963年6月出生，湖北孝昌人，1992年6月加入中国共产党，1986年7月参加工作，博士，硕士生导师，湖北省有突出贡献中青年专家。

历任孝感学院物理系主任、校长助理职务。

2004年12月至2007年8月任孝感学院党委委员、副院长；

2007年8月至2011年12月任孝感学院党委副书记、院长；

2011年12月，孝感学院更名为湖北工程学院，任党委副书记、院长；

2015年4月至11月任湖北工程学院党委书记、院长；

2015年11月至2017年5月任湖北工程学院党委书记；

2017年5月至9月任湖北师范大学党委书记。

来源：正义网、湖北省纪委监委网站

责任编辑：张申