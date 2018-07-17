统计局：6月份一二线城市房价有涨有落

原标题：2018年6月份一二线城市商品住宅销售价格有涨有落
三线城市上涨势头得到抑制
——国家统计局城市司高级统计师刘建伟解读6月份商品住宅销售价格变动情况统计数据
国家统计局今日发布了2018年6月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据。对此，国家统计局城市司高级统计师刘建伟进行了解读。
一、一线城市商品住宅销售价格总体稳定，二线城市有所上涨，三线城市上涨势头得到抑制
6月份，各地继续坚持调控目标不动摇、力度不放松，继续严格执行各项调控措施，促进房地产市场健康发展。据初步测算，从同比看，70个大中城市中，4个一线城市新建商品住宅销售价格持平，二手住宅销售价格由上月下降转为上涨0.1%。31个二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨6.3%和4.6%，涨幅比上月分别扩大0.9和0.2个百分点。35个三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨6.0%和4.3%，涨幅均与上月相同。
从环比看，一线城市新建商品住宅销售价格上涨0.6%，涨幅比上月扩大0.3个百分点，其中北京和上海价格持平，广州和深圳价格分别上涨1.9%和0.3%；二手住宅销售价格与上月持平。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨1.2%和0.7%。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨0.7%和0.6%。
二、15个热点城市新建商品住宅销售价格涨跌互现
6月份，15个热点城市新建商品住宅销售价格环比下降的城市有2个，比上月减少3个，最大降幅为0.2%；持平的3个，增加2个；上涨的10个，增加1个，最高涨幅为3.6%。同比下降的城市有7个，比上月减少1个，最大降幅为2.2%；上涨的8个，增加1个，最高涨幅为5.3%。
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