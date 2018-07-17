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解放军18日起在东海进行实际使用武器训练

解放军18日起在东海进行实际使用武器训练
2018年07月17日 09:44 环球网
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　　原标题：解放军明日起将在东海海域进行实际使用武器训练

海事局官网截图海事局官网截图

　　一、时间：2018年7月18日0800时至23日1800时。

　　二、实际使用武器训练区域为以下九点连线范围内水域（2000中国大地坐标系）。

　　（1）27°22′00″N，121°12′00″

　　（2）27°22′00″N，122°40′00″

　　（3）28°00′00″N，123°25′00″ 　

　　（4）29°20′00″N，123°25′00″ 　

　　（5）29°20′00″N，122°21′00″ 　

　　（6）29°03′00″N，121°59′00″ 　

　　（7）28°32′00″N，121°59′00″ 　

　　（8）28°16′00″N，121°47′00″

　　（9）27°53′00″N，121°04′00″

　　三、注意事项：

　　1、实施单位应配备足够的现场警戒船艇，做好实际使用武器区域训练前清场、训练期间现场警戒及训练结束后的清障核查与保障工作，确保训练结束后训练水域的安全畅通。

　　2、实际使用武器训练期间，任何船舶禁止驶入上述水域，并听从现场警戒船艇的指挥。

　　2018年7月16日

责任编辑：桂强

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