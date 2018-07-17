原标题：北京因降雨临时关闭133个景区

记者从北京旅游委获悉，北京因降雨临时关闭133个景区。

此前，北京旅游委发布了《汛期、暑期和旅游高峰期旅游安全提示》，提醒游客及时关注当地天气预报和预警，不去出现暴雨等极端天气的地区游览，准备好必要的衣物和药物，选择合适的旅游意外保险。

关闭景区名单：

海淀8家

凤凰岭、阳台山、鹫峰、大觉寺、百望山、狂飙乐园、西山森林公园、香山公园。

丰台2家

千灵山、北宫森林公园。

门头沟17家

潭柘寺景区、戒台寺景区、定都峰景区、十八潭景区、双龙峡景区、珍珠湖、妙峰山、京西古道景区、神泉峡景区、黄芩仙谷景区、爨柏景区、百花山景区、灵水景区、八奇洞、瓜草地景区、小龙门森林公园、灵山。

房山22家

十渡风景区、石花洞、云居寺、周口店北京人遗址、白草畔、上方山国家森林公园、百花山、房山世界地质公园博物馆、银狐洞、金祖山、圣莲山、金水湖、仙栖洞、坡峰岭、没有共产党就没有新中国纪念馆、乐谷银滩、四渡清江九龙潭、月亮山、五星峡景点（停业）、百瑞谷、张坊古城古栈道遗址、爱琴海薰衣草庄园。

昌平12家

后花园、虎峪、居庸关、蟒山、鳌山、银山、棋盘山、和平寺、双龙山、大岭沟、天池、大杨山。

平谷8家

石林峡、天云山、青龙山、大峡谷、金海湖、老泉山野公园、挂甲峪、丛海逸园

怀柔26家

慕田峪长城、红螺寺景区、雁栖湖风景区、青龙峡自然风景区、黄花城水长城、怀北国际滑雪场、鹅和鸭农庄、幽谷神潭自然风景区、云梦仙境自然风景区、响水湖自然风景区、圣泉山自然风景区、生存岛新概念旅游基地、红星二锅头酒博物馆、喇叭沟原始森林公园、石门山自然风景区、星美今晟影视城、神堂峪自然风景区、百泉山自然风景区、鹿世界主题园、灵慧山自然风景区、红螺湖鸟岛、天池峡谷自然风景区、鳞龙山自然风景区、濂泉响谷自然风景区、国家中影数字制作基地、老爷车博物馆。

密云38家

司马台长城、古北口文化文物景区、云蒙山国家森林公园、黑龙潭景区、清凉谷景区、桃源仙谷景区、青菁顶风景区（停业）、捧河湾、天门山景区、精灵谷景区、云蒙峡、白龙潭景区、九龙十八潭、云蒙三峪（停业）、云岫谷、东极仙谷、云峰山景区、云龙涧、古北水镇、紫海香堤、京都第一瀑、云蒙山长城遗址公园、智慧谷、白乙化烈士纪念馆、仙居谷、松鼠谷、人间花海、雾灵西峰景区、鸡鸣山景区、北京国际、青年营、首云国家、矿山公园、玫瑰情园、冶仙塔旅游景区、日光山谷、荷园、汇源、伊利实业集团北京乳品厂、张裕爱斐堡国际酒庄。

对于景区恢复开放时间，央视记者询问了北京市有关部门，得到的回复是：景区暂停接待游客，恢复营业时间将另行通知，望广大游客给予理解与配合。（央视记者 于晶晶）

责任编辑：桂强