新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

贵州六盘水市一80后副区长接受审查调查

贵州六盘水市一80后副区长接受审查调查
2018年07月17日 10:49 澎湃新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：贵州六盘水市一80后区委常委、副区长接受审查调查

　　据贵州六盘水市纪委监委消息：六盘水市钟山区区委常委、副区长、梅花山旅游景区管委会常务副主任郭锐涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

　　郭锐简历

　　郭锐，男，汉族，1982年9月出生，山西太原人，2002年6月加入中国共产党， 1997年9月参加工作，大学学历。

　　1997年9月至1999年7月，解放军重庆后勤工程学院自动化系军队仓储专业学习；

　　1999年7月至2007年3月，总后勤部某部队服役，历任排长、副连长、正连职干事（期间：2002年9月至2004年6月，解放军西安政治学院政治工作学专业学习）；

　　2007年3月至2007年11月，转业待安置；

　　2007年11月至2010年4月，遵义市直属机关工委科员；

　　2010年4月至2012年1月，遵义市直属机关工委办公室副主任；

　　2012年1月至2013年11月，六盘水市委办公室秘书一科副科级干部、副科长、科长；

　　2013年11月至2014年3月，遵义市委办公室秘书一科科长；

　　2014年3月至2014年6月，六盘水市钟山区区委组织部正科级干部、正科级组织员；

　　2014年6月至2015年11月，六盘水市钟山区月照乡（社区）党委书记；

　　2015年11月至2016年3月，六盘水市钟山区区委常委、宣传部部长；

　　2016年3月至2016年4月，六盘水市钟山区区委常委、宣传部部长，六盘水梅花山旅游景区管委会副主任（分管常务工作）；

　　2016年4月至2016年9月，六盘水市钟山区区委常委、宣传部部长、统战部部长，六盘水梅花山旅游景区管委会副主任（分管常务工作）；

　　2016年9月至2016年12月，六盘水市钟山区区委常委，梅花山旅游景区管委会副主任（分管常务工作），副区长候选人；

　　2016年12月，六盘水市钟山区区委常委、副区长，六盘水梅花山旅游景区管委会副主任（分管常务工作）。 

　　来源：动静贵州微信公众号

责任编辑：吴金明

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区