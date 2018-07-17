贵州六盘水市一80后副区长接受审查调查

原标题：贵州六盘水市一80后区委常委、副区长接受审查调查
据贵州六盘水市纪委监委消息：六盘水市钟山区区委常委、副区长、梅花山旅游景区管委会常务副主任郭锐涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。
郭锐简历
郭锐，男，汉族，1982年9月出生，山西太原人，2002年6月加入中国共产党， 1997年9月参加工作，大学学历。
1997年9月至1999年7月，解放军重庆后勤工程学院自动化系军队仓储专业学习；
1999年7月至2007年3月，总后勤部某部队服役，历任排长、副连长、正连职干事（期间：2002年9月至2004年6月，解放军西安政治学院政治工作学专业学习）；
2007年3月至2007年11月，转业待安置；
2007年11月至2010年4月，遵义市直属机关工委科员；
2010年4月至2012年1月，遵义市直属机关工委办公室副主任；
2012年1月至2013年11月，六盘水市委办公室秘书一科副科级干部、副科长、科长；
2013年11月至2014年3月，遵义市委办公室秘书一科科长；
2014年3月至2014年6月，六盘水市钟山区区委组织部正科级干部、正科级组织员；
2014年6月至2015年11月，六盘水市钟山区月照乡（社区）党委书记；
2015年11月至2016年3月，六盘水市钟山区区委常委、宣传部部长；
2016年3月至2016年4月，六盘水市钟山区区委常委、宣传部部长，六盘水梅花山旅游景区管委会副主任（分管常务工作）；
2016年4月至2016年9月，六盘水市钟山区区委常委、宣传部部长、统战部部长，六盘水梅花山旅游景区管委会副主任（分管常务工作）；
2016年9月至2016年12月，六盘水市钟山区区委常委，梅花山旅游景区管委会副主任（分管常务工作），副区长候选人；
2016年12月，六盘水市钟山区区委常委、副区长，六盘水梅花山旅游景区管委会副主任（分管常务工作）。
来源：动静贵州微信公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 16岁上大学的他将成福建最年轻市长
- 【 军事 】 出鞘：中国不能失去伊朗石油的战略原...
- 【 财经 】 房产税的到来可能比预想的还要早！
- 【 体育 】 托雷斯正式亮相J联赛 举9号战袍露笑容
- 【 娱乐 】 网友纽约拍婚纱照 路人竟是周杰伦昆凌
- 【 科技 】 比亚迪局中局：跨越5000万到120万的陷...
- 【 教育 】 世界一流学科排名:中国8个学科世界第...
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有