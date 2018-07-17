原标题：台“海巡署”大造新船 目标：第二海军

[文/观察者网王世纯]据联合新闻网7月17日报道，台湾“海巡署”要建造33艘“平战两用”舰艇，这些舰艇平时用于巡逻等民用任务，战时加装武装以后可以转为护卫舰或导弹艇，执行军事任务。目前该方案已过台湾“立法院”审议，送至台湾“行政院”核定。在核定完成后，台湾“海巡署”将全力打造“第二海军”。

台湾“海巡署”3000吨级的巡防舰“宜兰舰” 图源：联合新闻网

报道称，台湾“海巡署”日前将《筹建海巡舰艇发展方案》送至台湾“行政院”核定，该方案计划从2018年到2027年编列426亿新台币经费（约合93亿人民币）建造141艘各型舰艇，其中33艘为“平战两用舰体”。这141艘舰艇包括4000吨级巡防舰4艘；1000吨级巡防舰6艘；600吨级巡防舰12艘；100吨级巡防艇17艘；35吨级巡防艇52艘；沿岸多功能艇50艘。这些船在战时可以被改装为导弹护卫舰，导弹艇或者布雷舰，执行军事任务。

台湾军方希望台湾“海巡署”制造“平战两用舰”由来已久，在2005年，台湾军方曾经改装过“伟星舰”，加装了反舰导弹发射箱，在“汉光11号”演习期间试射过雄风2导弹。不过随后“伟星舰”被退给“海巡署”，反舰导弹箱也被拆除。

台湾“海巡署”的“伟星舰”发射雄风二号反舰导弹 图源：台湾“国防部”

报道称，其中具备平战转换能量的舰艇，包括4000吨级巡防舰4艘，经费概算117亿4788万5000元新台币，战时可改装为护卫舰；600吨级巡防舰12艘，经费概算144亿4778万5000元新台币，战时可转换为导弹艇；100吨级巡防艇17艘，经费概算42亿3474万8000元，战时可转换成布雷艇。

海巡署100吨级小船，战时可以充当布雷艇 图源：台湾“海巡署”

据悉，台湾“海巡署”计划按照台湾新一代“自产神盾舰”规格建造4艘4000吨级巡防舰。战时“海巡署”“巡防舰”将加装反舰导弹和近防“密集阵”系统，执行制海反舰任务。

台湾海军3000吨级的巡防舰“高雄”和“宜兰” 图源：台媒

而600吨级的巡防舰则要按照台军“沱江舰”原型舰设计，增加救援系统，并且保留舰上的武器系统空间与线路供“军民转换”，并且具备换装“密集阵”近防炮的能力。 这也是“海巡署”新筹建6型船舰中，唯一指明要随时可换装“雄二”与“雄三”超音速反舰飞弹模组的巡防舰。

台湾海军的“沱江舰”，具自服役以来暴露出了浮力不足、耐波力差与航行震动等严重的结构性问题 图源：联合新闻网

对于需要长航自持的台湾“海巡署”成员来讲，开耐波力差，内部空间不足的沱江舰出去远航执法……就只能祝他们好远了

除了护卫舰以外，“海巡署”还计划将一艘4000吨级巡防舰改造成“海上大型医疗船”。这种医疗船将装备“野战医院”等级的医疗设施及医护人员，并具备直升机起降甲板。这种“大型医疗船”船体外观与海军小神盾军舰类似，但内部设计则会因为医疗船特性有所变化。对于台湾当局来讲，这种海上大型医疗船十分有意义，因为他可以出远洋执行“人道主义救灾”任务。

据报道，在台湾“行政院”完成核定后，将会在9月间将分别进行4000吨巡防救难舰与600吨级巡防舰建造船厂的投标作业，若一切顺利年底得标船厂将可开工，2020年底首艘新型4000吨巡防舰与600吨级巡防舰将可交舰，加入“海巡署”的舰队中。。

台湾岛虽然四面环海，但是台湾地区“海巡署”一直规模比较小。2010年前，台湾“海巡署”虽然规模不大，但是任务却特别多，并且舰船小而杂乱，缺乏航空飞行器和大型舰船，因此在调度和应对周边海情时候往往会捉襟见肘。在2010年，台湾当局制定了“强化海巡编装发展方案”，简化了舰艇规格，增加了飞行器材并且，建造了4艘1000吨级的中型巡防舰船，从此台湾“海巡署”地位开始上升，可以使用的巡逻舰船也多了不少。

台湾“海巡署”在2013年被日本海上保安厅舰艇使用水炮攻击，台湾“海巡署”回台报告称缺乏大型船只“射水炮射不过他们”

台湾“海巡署”扩建的首要原因是为了增强孱弱的巡逻能力，维护海洋权益

观察者网军事评论员认为，一般军舰在改造成海警船以后，都是拆除武器空间以增强自持力，从而满足海域执法、查缉走私偷渡、救生救难、海洋资源巡护等任务。都但是对于军费有限，人员有限的台湾军方来讲，海巡署规划的21艘大中型舰船及其海员依然是珍贵的战争资产，不能浪费。台湾“海巡署”不浪费大中型舰船船体，搞“战平两用船”，使用“沱江舰”等根本航行性能巡航性能十分差劲的船型凑数，也算是个无奈之举。

资料图：苗栗舰 被台“海巡署”寄予厚望的苗栗舰、桃园舰、台东舰及屏东舰等四艘一千吨级海警巡逻舰，仅服役一年多，却陆续出现油管、水管渗漏，苗栗舰及桃园舰甚至发生螺旋桨“大轴下陷”等影响航行安全的问题

这些“海巡署”舰船在武装上，仅仅有点防空或者近防炮，缺乏良好的雷达系统，也缺乏现代军舰的中央指挥控制系统，仅仅能作为大中型导弹艇存在，无法在现代战争中造成实质性威胁。并且未来一旦台海爆发战事，这些船支改装需要时间，很难战事爆发前完成改装。

庆富案中的“猎雷艇”当然，踌躇满志的台湾“海巡署”先得确定自己不会再遇上第二个“庆富案” 图源：社交媒体

责任编辑：吴金明