原标题：台湾澎湖油库漏油约6.3万升 污染土地约0.8公顷

中新网7月17日电 据台湾“中央社”报道，台湾“中油”澎湖油库传出漏油事件，“中油”17日表示，自库底外漏汽油约6.3万升，污染土地面积约0.8公顷，已着手进行防护复原工作，并惩处隐瞒不报的油库主管。

此前有报道称，“中油”员工透露澎湖湖西油库去年6月因操作违规，疑泄漏7万升95号无铅汽油，相关主管掩饰不报。“中油”油品营销事业部副执行长邹觉非大约今年5月才得知此事，将油库经理及其主管各记一大过处分。

今年7月17日，“中油”副总经理黄仁弘表示，有漏油情况的16号油库去年大概5-6月才完成5年1次的定期检修工作。油入库后，员工发现异常，但主管认为“刚完成检修，不太可能有漏油状况”，因此仍进行油入库工作，两天后才清空油库，发现库底钢板锈蚀，确有漏油状况。

之后，在去年11月底，相同油库又发现浮顶有积油状况，判断可能自库顶漏油，因此再次清空油槽。等油气散去后，今年1月进行检修。而管辖该油库的当地营业处因相同油库检修时间过长，察觉异常，才得知漏油情况。

黄仁弘表示，“中油”内部采取分层管理制度，但汽油外泄状况依规应要通报。不过，可能因该油槽容量较小，油库主管自行判断，决定不通报，并以推断方式填报油位，未按实际值填写，因此，澎湖湖西油库主管及经理各被记一大过处分，并调离该单位。

至于外泄汽油总量，黄仁弘说，目前估计应有6.3万升汽油从下方外泄，今年5月发现此事后，已请专业人士到场确认状况，约有0.8公顷土地受污染，但因汽油有挥发性，超标值不高，“中油”已建立防护网，防止污染状况继续扩大，后续除复原工作外，也加强监测点，持续监测1年当地污染状况。

责任编辑：张建利