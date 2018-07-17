蔡英文痛骂国民党无能却被民调打脸:施政表现不佳

原标题：蔡英文痛骂国民党无能却被民调“打脸”：施政表现不佳

新媒称，将在11月举行的台湾地区“九合一”选举是蔡英文当局的“期中考”，更是她2020年能否排除党内异议争取连任的关键指标。然而民调却显示她的声望江河日下、台当局施政表现不佳、民进党政党认同显著下降。

据新加坡《联合早报》网站7月16日报道，台湾年底地方选举在即，一直处于“挨打”状态的台湾地区领导人蔡英文7月15日在民进党“全代会”上转守为攻，一边捍卫过去的改革表现，一边痛骂在野的国民党怠惰无能。

然而，正当蔡英文以强硬的措辞和态度敲响选举战鼓，具绿营背景的台湾民意基金会15日公布最新民调，显示蔡英文声望江河日下，民众对当局施政表现不满，民进党的政党认同也显著下降。种种迹象无疑凸显蔡英文唤起选民支持的无力感。

报道称，高擎所谓“转型正义”大旗上台的蔡英文当局，过去两年共针对劳动基准法、不当党产、能源、军公教年金和税制等多个方面推动改革，但改革的力道、方法和优先顺序却备受在野党和民众批评。

报道称，蔡英文坦言，民进党“渐渐地不懂得以年轻人喜欢的方式沟通”，加上“满天飞”的假消息，显示“我们的对外沟通是不足的”。她要求当局向台湾民众“说清楚”，民进党“执政”下的台湾“为什么比国民党‘执政’的时候要好”。

蔡英文率先“以身作则”，火力全开抨击国民党，表示“若民进党没有急行军，台湾“根本来不及跟上全球局势的变化”。

报道称，她更在“全代会”开幕词中用一连串问句，重话炮轰“畏惧改革”的国民党不仅“死守”不公义的党产，眼里更“只有中国大陆市场”，让台湾走入“闷经济的死胡同”。

面对执政党的重炮，国民党7月15日表示，蔡英文的发言根本是在推诿卸责。国民党发言人洪孟楷说：“任何的花言巧语及口水抱怨，也掩盖不了施政无能的事实，民进党做不好就让民众选票制裁，这才是民主的常态。”

报道称，不过，根据台湾民意基金会7月15日公布的最新民调，民进党要在四个多月内扭转颓势十分艰难，因为高达49%民众不赞同蔡英文的领导方式，仅33.4%赞成。

报道表示，虽然不赞同的比率下降三个百分点，但基金会董事长、民进党前副秘书长游盈隆认为，蔡英文的声望仍欲振乏力。

他说：“民进党完全‘执政’了两年，虽努力推动各项改革，但蔡英文声望江河日下、当局施政表现不佳、民进党政党认同显著下降，这些都是不争的事实。”

责任编辑：张建利