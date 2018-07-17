蔡英文痛骂国民党无能却被民调打脸:施政表现不佳

原标题：蔡英文痛骂国民党无能却被民调“打脸”：施政表现不佳
新媒称，将在11月举行的台湾地区“九合一”选举是蔡英文当局的“期中考”，更是她2020年能否排除党内异议争取连任的关键指标。然而民调却显示她的声望江河日下、台当局施政表现不佳、民进党政党认同显著下降。
据新加坡《联合早报》网站7月16日报道，台湾年底地方选举在即，一直处于“挨打”状态的台湾地区领导人蔡英文7月15日在民进党“全代会”上转守为攻，一边捍卫过去的改革表现，一边痛骂在野的国民党怠惰无能。
然而，正当蔡英文以强硬的措辞和态度敲响选举战鼓，具绿营背景的台湾民意基金会15日公布最新民调，显示蔡英文声望江河日下，民众对当局施政表现不满，民进党的政党认同也显著下降。种种迹象无疑凸显蔡英文唤起选民支持的无力感。
报道称，高擎所谓“转型正义”大旗上台的蔡英文当局，过去两年共针对劳动基准法、不当党产、能源、军公教年金和税制等多个方面推动改革，但改革的力道、方法和优先顺序却备受在野党和民众批评。
报道称，蔡英文坦言，民进党“渐渐地不懂得以年轻人喜欢的方式沟通”，加上“满天飞”的假消息，显示“我们的对外沟通是不足的”。她要求当局向台湾民众“说清楚”，民进党“执政”下的台湾“为什么比国民党‘执政’的时候要好”。
蔡英文率先“以身作则”，火力全开抨击国民党，表示“若民进党没有急行军，台湾“根本来不及跟上全球局势的变化”。
报道称，她更在“全代会”开幕词中用一连串问句，重话炮轰“畏惧改革”的国民党不仅“死守”不公义的党产，眼里更“只有中国大陆市场”，让台湾走入“闷经济的死胡同”。
面对执政党的重炮，国民党7月15日表示，蔡英文的发言根本是在推诿卸责。国民党发言人洪孟楷说：“任何的花言巧语及口水抱怨，也掩盖不了施政无能的事实，民进党做不好就让民众选票制裁，这才是民主的常态。”
报道称，不过，根据台湾民意基金会7月15日公布的最新民调，民进党要在四个多月内扭转颓势十分艰难，因为高达49%民众不赞同蔡英文的领导方式，仅33.4%赞成。
报道表示，虽然不赞同的比率下降三个百分点，但基金会董事长、民进党前副秘书长游盈隆认为，蔡英文的声望仍欲振乏力。
他说：“民进党完全‘执政’了两年，虽努力推动各项改革，但蔡英文声望江河日下、当局施政表现不佳、民进党政党认同显著下降，这些都是不争的事实。”
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 16岁上大学的他将成福建最年轻市长
- 【 军事 】 出鞘：中国不能失去伊朗石油的战略原...
- 【 财经 】 民企举报常德市委书记 官方:其在逃反...
- 【 体育 】 托雷斯正式亮相J联赛 举9号战袍露笑容
- 【 娱乐 】 网友纽约拍婚纱照 路人竟是周杰伦昆凌
- 【 科技 】 比亚迪局中局：跨越5000万到120万的陷...
- 【 教育 】 世界一流学科排名:中国8个学科世界第...
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有