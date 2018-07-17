北京暴雨黄色预警继续 179家景区因降雨临时关闭

中新网7月17日电 北京市气象台17日11时发布预报：今天下午阴有中到大雨，局地暴雨，北转南风二三间四级，最高气温26℃，最小相对湿度80%；夜间阴有中雨，局地暴雨，最低气温23℃，最大相对湿度95%。已发布暴雨黄色、地质灾害气象风险橙色预警。

图片来源：北京市气象局官方微博

北京市气象台继续发布暴雨黄色预警

北京市气象台昨日升级发布暴雨黄色预警信号，预计本市降雨将持续到18日早晨，大部分地区雨量可达40-60毫米，局地将超过100毫米。可能出现强降水诱发的中小河流洪水、山洪、地质灾害等次生灾害，低洼地区可能出现积水，请防范。

7月17日下午到夜间局地仍有暴雨，请注意防雨和交通安全，远离山区河道。

北京发布地质灾害橙色预警

北京市规划国土委和市气象局17日9时联合继续发布地质灾害气象风险橙色预警。未来24小时，我市房山、门头沟、海淀、丰台、石景山、昌平、怀柔、密云、延庆、平谷等山区发生泥石流、崩塌、滑坡等地质灾害的风险高，请注意防范。

资料图：北京暴雨，救援人员乘救生艇开展搜救作业。中新社记者 贾天勇 摄

首都机场取消航班152架次

首都机场今天（17日）白天到夜间阴有雨，截至9时，首都机场已执行进港航班135架次，已执行出港航班138架次，取消152架次，其中进港106，出港46架次。首都机场今天计划起降飞机1617架次，预计进出港旅客26.78万人次。提示：请旅客朋友随时关注航班动态，及时与所乘航空公司联系，以免耽误您的行程。

暴雨致北京市公路发生塌方积水等42起突发事件

据北京青年报消息，目前北京市处于暴雨黄色预警中。路网中心接报公路突发事件42件（普通公路塌方20处，积水15处，水毁5处；高速公路塌方1处，积水1处）。处置完毕22处：普通公路塌方8处，积水13处；高速公路塌方1处，积水1处。

处置中20处，分别为普通公路19处：怀柔区塌方8处、水毁3处；密云区塌方3处、水毁2处；房山区塌方1处；昌平区积水2处。

请各位车主及时关注相关信息。

7月17日，北京遭遇强降雨。图为雨中的故宫。记者 上官云 摄

北京179家景区临时关闭 请游客不要冒险前往

据北京晚报官方微博消息，截止到7月17日10时，因降雨全市临时关闭景区共179家。其中，海淀8家、丰台5家、石景山1家、门头沟17家、房山25家、通州4家、昌平16家、顺义11家、平谷19家、怀柔26家、密云38家、延庆9家。

海淀8家：凤凰岭、阳台山、鹫峰、大觉寺、百望山、狂飙乐园、西山森林公园、香山公园。

丰台5家：千灵山、北宫森林公园、园博园、青龙湖、水魔方。

石景山1家：八大处公园

门头沟17家：潭柘寺景区、戒台寺景区、定都峰景区、十八潭景区、双龙峡景区、珍珠湖、妙峰山、京西古道景区、神泉峡景区、黄芩仙谷景区、爨柏景区、百花山景区、灵水景区、八奇洞、瓜草地景区、小龙门森林公园、灵山。

房山25家：十渡风景区、石花洞、云居寺、周口店北京人遗址、白草畔、上方山国家森林公园、百花山、房山世界地质公园博物馆、银狐洞、金祖山、圣莲山、金水湖、仙栖洞、坡峰岭、没有共产党就没有新中国纪念馆、乐谷银滩、四渡清江九龙潭、月亮山、五星峡景点（停业）、百瑞谷、张坊古城古栈道遗址、爱琴海薰衣草庄园、青龙湖、天开花海、龙门生态园。

通州4家：运河森林公园、运河公园、韩美林艺术馆、中国民兵武器装备陈列馆

顺义11家：北京奥林匹克水上公园、北京汉石桥湿地景区、莲花山滑雪场、顺鑫绿色度假村、北京国际鲜花港、焦庄户地道战遗址纪念馆、北京七彩蝶园、河北村民俗体验园、汉风耕读苑、意大利农场、乔波室内滑雪馆。

昌平16家：后花园景区、银山塔林景区、双龙山景区、碓臼峪景区、蟒山森林公园、虎峪风景区、延寿寺、鳌山景区、居庸关长城、棋盘山风景区、和平寺、大岭沟景区、天池景区、燕子湖景区、静之湖度假景区、大杨山景区。

平谷19家：石林峡、金海湖、大峡谷、青龙山、丫髻山、大溶洞、丛海逸园、老象峰、老泉山野公园、挂甲峪、天云山、千佛崖、德双睿、圣泉亲水湾、三羊古火山口、樱花谷、十八湾、湖洞水、天盘山。

怀柔26家：慕田峪长城、红螺寺景区、雁栖湖风景区、青龙峡自然风景区、黄花城水长城、怀北国际滑雪场、鹅和鸭农庄、幽谷神潭自然风景区、云梦仙境自然风景区、响水湖自然风景区、圣泉山自然风景区、生存岛新概念旅游基地、红星二锅头酒博物馆、喇叭沟原始森林公园、石门山自然风景区、星美今晟影视城、神堂峪自然风景区、百泉山自然风景区、鹿世界主题园、灵慧山自然风景区、红螺湖鸟岛、天池峡谷自然风景区、鳞龙山自然风景区、濂泉响谷自然风景区、国家中影数字制作基地、老爷车博物馆。

密云38家：司马台长城、古北口文化文物景区、云蒙山国家森林公园、黑龙潭景区、清凉谷景区、桃源仙谷景区、青菁顶风景区（停业）、捧河湾、天门山景区、精灵谷景区、云蒙峡、白龙潭景区、九龙十八潭、云蒙三峪（停业）、云岫谷、东极仙谷、云峰山景区、云龙涧、古北水镇、紫海香堤、京都第一瀑、云蒙山长城遗址公园、智慧谷、白乙化烈士纪念馆、仙居谷、松鼠谷、人间花海、雾灵西峰景区、鸡鸣山景区、北京国际、青年营、首云国家、矿山公园、玫瑰情园、冶仙塔旅游景区、日光山谷、荷园、汇源、伊利实业集团北京乳品厂、张裕爱斐堡国际酒庄。

延庆9家：龙庆峡、古崖居、百里山水画廊、玉渡山、松山、莲花山、云瀑沟、古长城、九眼楼

7月17日，北京遭遇强降雨。图为公交车辆在雨中穿行。 张楷欣 摄

北京市9条公交线路采取调度措施

公交调度指挥中心提示：受降雨天气影响，截止到8时30分，公交集团共有9条线路采取调度措施，采取甩站措施5条，采取区间措施3条，采取等停措施1条，具体措施如下：

一、采取甩站措施5条：

1、955路（东方太阳城-岗山村南站），因燕京桥下积水，采取绕行甩站措施，双向绕行甩顺义劳动局至梅沟营共3站；

2、639路（黎各庄-北京站东），因马各庄积水，采取绕行甩站措施，双向甩曹各庄至五里桥路口北11站；

3、933路（国展新馆公交场站-地铁天通苑北站），因燕丹路口积水，采取绕行甩站措施，双向绕行甩燕丹路口至顺义车管所共5站；

4、980路（密云汽车站-东直门枢纽站），因密云老城墙积水，采取绕行甩站措施，双向甩宾阳北里至光阳小区共5站；

5、980快路（密云汽车站-东直门枢纽站），因密云老城墙积水，采取绕行甩站措施，双向甩宾阳北里至光阳小区共6站；

二、采取区间措施3条：

1、520路（龙岗路东口-地铁天通苑），因单村桥下积水，采取区间措施，发龙岗路东口至建材成东里区间，发地铁天通苑至太平家园区间

2、947路（桂村职校-高家堡），因桂村北口积水，采取绕行甩站措施，发高家堡至邢各庄南站区间，

3、961路（三家店火车站-大瓦窑公交场站），因西老店积水，采取区间措施，发西老店-大瓦窑公交场站区间；

三、采取等停措施1条：

1、637路（次渠-北京站东），因垡头桥积水，采取停驶措施，垡头桥双向等停。

责任编辑：张建利